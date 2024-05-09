SEGA анонсировала мобильную игру Sonic Rumble - королевскую битву в духе Fall Guys

SEGA продолжает продвигаться в мобильное пространство, анонсировав игру Sonic Rumble - многопользовательский экшен на 32 игрока в стиле королевской битвы, доступный только для мобильных устройств.

Да, вы можете подумать, что это очень похоже на Fall Guys, только без мобильной версии, но в геймплейном трейлере показана тонна стилизованных под Соника трюков на сцене и треков, которые действительно создают ощущение полноценной игра про Синего Ежика.

Игра выйдет на iOS и Android этой зимой. Закрытое бета-тестирование пройдет с 24 по 26 мая. Регистрация доступна уже сейчас на официальном сайте.

Sonic Rumble, разработанная и управляемая SEGA совместно с компанией Rovio, известной своим глобальным успехом Angry Birds, - первая игра, выпущенная совместно SEGA и Rovio.