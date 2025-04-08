Sonic Rumble выйдет 8 мая на ПК и мобильных платформах

SEGA официально объявила дату релиза Sonic Rumble — новая соревновательная игра во вселенной Соника выйдет 8 мая 2025 года на ПК (Steam), iOS и Android. Предварительная регистрация уже открыта, и по мере роста числа участников пользователи получат дополнительные награды: уникальные скины, включая образ Соника из фильма «Соник в кино 3», наклейки, друзей Чао и кольца.

Rumble предложит захватывающий геймплей с улучшениями, направленными на стратегическую глубину. Каждый персонаж будет обладать собственным набором навыков и несколькими слотами для их настройки, что позволит гибко адаптировать стиль игры. Кроме того, с момента запуска появится система команд, где игроки смогут объединяться, разрабатывать тактики и преодолевать препятствия вместе.

С первого дня игра предложит богатый набор возможностей и динамичные состязания, вдохновлённые духом франшизы.