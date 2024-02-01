Первый трейлер Sonic x Shadow Generations обещает захватывающие приключения

Во время первой PlayStation State of Play 2024 года Sega представила интересный ремастер любимой фанатами игры про Соника. Игра под названием Sonic X Shadow Generations включает в себя как Соника, так и Шэдоу.

Как и оригинальная Sonic Generations, Sonic X Shadow Generations - это возвращение к старым играм франшизы Sonic, но на этот раз с двумя уникальными возможностями. В новой сюжетной кампании игроки смогут сыграть за ежика Шэдоу.

В Sonic X Shadow Generations также вернутся уровни и геймплей Sonic Generations, хотя и переделанные для работы на новых платформах.

Судя по трейлеру, в Sonic X Shadow Generations будет микс из 2D и 3D уровней, которые напоминают об уровнях и моментах из франшизы Sonic. Среди геймплея, показанного в трейлере, также мелькали уровни, основанные на таких играх, как Sonic Adventure 2.

Выход Sonic X Shadow Generations запланирован на осень 2024 года и состоится на PS4 и PS5.