Продажи Sonic X Shadow Generations превысили два миллиона копий

Компания SEGA объявила, что продажи игры Sonic X Shadow Generations превысили два миллиона копий по всему миру. Игра вышла 25 октября 2024 года на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК через Steam и Epic Games Store.

Уже в день релиза проект продал более миллиона экземпляров, а дальнейший успех закрепил его статус одного из самых популярных игр серии Sonic.

Sonic X Shadow Generations сочетает два уникальных опыта: обновленный геймплей из Sonic Generations и совершенно новую игру с Шэдоу в главной роли. История повествует о том, как «Пожиратель времени» создает искажения, приводя к отдельным приключениям Соника и Шэдоу. Игра предлагает разные стили прохождения и увлекательный сюжет.