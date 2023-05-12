Для Sons Of The Forest вышел пятый крупный патч, добавляющий сани из бревен, выращивание деревьев и многое другое

Endnight Games выпустила пятый крупный патч для своей песочницы на выживание Sons of the Forest, добавляющий новый контент, а также вносящий улучшения и исправления ошибок.
В этом патче добавлены 2 саней из бревен, новый продвинутый способ приготовления пищи, возможность выращивания деревьев, возможность играть на гитаре, новая бухта с парусниками, множество деталей мира и улучшений окружения и многое другое.
Вот что нового добавлено:
- Возможность постройки базовых и усовершенствованных саней из бревен
- Рост деревьев (по умолчанию включен) с 10% шансом случайного роста во время сна
- Находимые котелки для приготовления пищи и новая усовершенствованная система приготовления пищи
- Теперь можно добавлять брезент к бревенчатым конструкциям
- Добавлены 2 новых найденных видеоролика
- Добавлена локация с выброшенными на берег парусными лодками
- На карту добавлено 79 новых прудов и 34 новых озера
- Теперь вы можете играть на гитаре
- Добавлена мутировавшая рука Тимми в сцену битвы с демоном
- Добавлен новый носимый предмет одежды
- Добавлены новые команды Кельвина для сброса ловушек, наполнения саней бревнами и наполнения сушильных стеллажей рыбой
Помимо нового контента, патч, как обычно, вносит множество улучшений и исправлений ошибок. Полные примечания доступны здесь.