Sons of the Forest 23.02.2023
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Для Sons Of The Forest вышел пятый крупный патч, добавляющий сани из бревен, выращивание деревьев и многое другое

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R_Mor
Новости

Endnight Games выпустила пятый крупный патч для своей песочницы на выживание Sons of the Forest, добавляющий новый контент, а также вносящий улучшения и исправления ошибок.

В этом патче добавлены 2 саней из бревен, новый продвинутый способ приготовления пищи, возможность выращивания деревьев, возможность играть на гитаре, новая бухта с парусниками, множество деталей мира и улучшений окружения и многое другое.

Вот что нового добавлено:

  • Возможность постройки базовых и усовершенствованных саней из бревен
  • Рост деревьев (по умолчанию включен) с 10% шансом случайного роста во время сна
  • Находимые котелки для приготовления пищи и новая усовершенствованная система приготовления пищи
  • Теперь можно добавлять брезент к бревенчатым конструкциям
  • Добавлены 2 новых найденных видеоролика
  • Добавлена локация с выброшенными на берег парусными лодками
  • На карту добавлено 79 новых прудов и 34 новых озера
  • Теперь вы можете играть на гитаре
  • Добавлена мутировавшая рука Тимми в сцену битвы с демоном
  • Добавлен новый носимый предмет одежды
  • Добавлены новые команды Кельвина для сброса ловушек, наполнения саней бревнами и наполнения сушильных стеллажей рыбой

Помимо нового контента, патч, как обычно, вносит множество улучшений и исправлений ошибок. Полные примечания доступны здесь.

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