Для Sons Of The Forest вышел пятый крупный патч, добавляющий сани из бревен, выращивание деревьев и многое другое ©

Endnight Games выпустила пятый крупный патч для своей песочницы на выживание Sons of the Forest, добавляющий новый контент, а также вносящий улучшения и исправления ошибок.

В этом патче добавлены 2 саней из бревен, новый продвинутый способ приготовления пищи, возможность выращивания деревьев, возможность играть на гитаре, новая бухта с парусниками, множество деталей мира и улучшений окружения и многое другое.

Вот что нового добавлено:

Возможность постройки базовых и усовершенствованных саней из бревен

Рост деревьев (по умолчанию включен) с 10% шансом случайного роста во время сна

Находимые котелки для приготовления пищи и новая усовершенствованная система приготовления пищи

Теперь можно добавлять брезент к бревенчатым конструкциям

Добавлены 2 новых найденных видеоролика

Добавлена локация с выброшенными на берег парусными лодками

На карту добавлено 79 новых прудов и 34 новых озера

Теперь вы можете играть на гитаре

Добавлена мутировавшая рука Тимми в сцену битвы с демоном

Добавлен новый носимый предмет одежды

Добавлены новые команды Кельвина для сброса ловушек, наполнения саней бревнами и наполнения сушильных стеллажей рыбой

Помимо нового контента, патч, как обычно, вносит множество улучшений и исправлений ошибок. Полные примечания доступны здесь.