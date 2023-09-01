Каннибал с водкой, более уютная база и многое другое в свежем обновлении для Sons of the Forest

Разработчики Sons of the Forest заслуживают похвалы хотя бы за то, что регулярно выпускают обновления для игры, добавляющие новый контент и исправляющие известные ошибки.
Сейчас доступно обновление под номером 10, в котором появились некоторые улучшения и лакомые кусочки. Хотя обновление не вносит каких-либо значительных изменений, оно добавляет то, о чем давно просили игроки: возможность создавать угловые пандусы и соединять их или крыши, расположенные под углом 90 градусов. Это позволяет создавать еще больше комбинаций при строительстве баз. В дополнение к этому стоит отметить такие изменения, как:
- Теперь можно создавать каменные полы.
- Добавлена возможность укладывать на пол оленью шкуру. Положите ее рядом с камином, и вы почувствуете себя почти как дома.
- В SotF появился новый каннибал, который обливается водкой и поджигает себя, когда оказывается рядом с игроком.
- Добавлена возможность отображения внутриигровых субтитров.
- У Кельвина появились новые эмоции.
- Каннибалы иногда могут носить факелы. Ночью их можно будет лучше заметить и культурно попросить выйти из дома.
- Кстати, о каннибалах: некоторые из них могут быть лидерами, за которыми последуют остальные.
- Противники не будут автоматически появляться при загрузке игры в ночное время.
- Улучшен искусственный интеллект.
- В GPS-навигации появился маркер, указывающий на север.
- Исправлена ошибка, из-за которой враги иногда падали с неба. Это было весело.
- Добавлены новые звуковые эффекты.
Полный список изменений можно найти здесь.
Следующее обновление для Sons of the Forest должно появиться у игроков примерно 15 сентября.
За такие идеи надо Нобеля давать))
В SotF появился новый каннибал, который обливается водкой и поджигает себя, когда оказывается рядом с игроком.
Сразу видно русского каннибала
Русский канибал бы ее выпил, а потом закусил бы тобой, а не стал бы так переводить продукт.
Хааахххх