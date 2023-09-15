Два новых вида каннибалов, новый способ расправы над детьми-мутантами и многое другое в свежем обновлении для Sons of the Forest
Sons of the Forest, экшен на выживание, ставший продолжением хитовой игры The Forest, получил патч под номером 11, в котором появился ряд новых возможностей и улучшений.
- В игре появились два новых вида каннибалов - Эдди, который бросает копье, и Грег, который строит странные сооружения рядом с игроком.
- Расширена пещера "Пещера А", в которой, помимо прочего, появился новый объект для поиска.
- Взрывы теперь разрывают детей-мутантов на части.
- Переработана система электроснабжения. Добавлена новая батарея, необходимая для питания оборудования в ночное время. Также введено ограничение на количество предметов, которые могут питаться от одного источника.
- Солнечные панели теперь можно свободно размещать без использования опорных конструкций и подключать к электросети с помощью проводов.
- Появилась возможность создания наклонных пандусов в системе строительства.
- Спринклеры теперь могут тушить пожары.
- Семьи кочевников-каннибалов во главе с Фрэнком (огненным каннибалом) начинают появляться через 8-12 дней игры.
- Появились новые обучающие подсказки по использованию электричества.
- Также было исправлено множество ошибок.
Напомним, что Sons of the Forest была выпущена в ранний доступ в феврале этого года. Игра доступна исключительно на ПК и имеет перевод на русский язык.
Sons of the Forest была встречена очень тепло. На сайте Steam 83% рецензий хвалят игру, что на сайте оценивается как "очень положительный" прием проекта.
Игра всё лучше и лучше
И это чудо, что игромеханический контент добавляется каждые две недели.