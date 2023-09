Новый способ расправы над детьми-мутантами и многое другое в свежем обновлении для Sons of the Forest ©

Два новых вида каннибалов, новый способ расправы над детьми-мутантами и многое другое в свежем обновлении для Sons of the Forest

Sons of the Forest, экшен на выживание, ставший продолжением хитовой игры The Forest, получил патч под номером 11, в котором появился ряд новых возможностей и улучшений.

В игре появились два новых вида каннибалов - Эдди, который бросает копье, и Грег, который строит странные сооружения рядом с игроком.

Расширена пещера "Пещера А", в которой, помимо прочего, появился новый объект для поиска.

Взрывы теперь разрывают детей-мутантов на части.

Переработана система электроснабжения. Добавлена новая батарея, необходимая для питания оборудования в ночное время. Также введено ограничение на количество предметов, которые могут питаться от одного источника.

Солнечные панели теперь можно свободно размещать без использования опорных конструкций и подключать к электросети с помощью проводов.

Появилась возможность создания наклонных пандусов в системе строительства.

Спринклеры теперь могут тушить пожары.

Семьи кочевников-каннибалов во главе с Фрэнком (огненным каннибалом) начинают появляться через 8-12 дней игры.

Появились новые обучающие подсказки по использованию электричества.

Также было исправлено множество ошибок.

Напомним, что Sons of the Forest была выпущена в ранний доступ в феврале этого года. Игра доступна исключительно на ПК и имеет перевод на русский язык.

Sons of the Forest была встречена очень тепло. На сайте Steam 83% рецензий хвалят игру, что на сайте оценивается как "очень положительный" прием проекта.