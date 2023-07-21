Восьмое крупное обновление для Sons of the Forest добавляет электрические заборы, ловушку и многое другое ©

В последнем патче Sons of the Forest представлен ряд новых возможностей и улучшений, в том числе электрические заграждения, новая ловушка под названием "Hokey Pokey" и многое другое.

Патч 08 содержит целый ряд изменений, таких как добавление нового видеоролика с найденными кадрами, электрических заборов и возможности свободного размещения электрических проводов. Кроме того, патч включает новую функцию, позволяющую игрокам носить с собой рации и пользоваться ими.

Гольф-кары, уже существующие в игре, были усовершенствованы: добавлены фары и возможность одновременного размещения до четырех игроков. Также добавлены GPS-локаторы, которые теперь можно 3D-печатать и создавать в инвентаре, и сниженный уровень сложности стрельбы.

Разработчики добавили в игру новую большую ловушку, "возвращающегося жуткого врага", который появится в эндгейме, а также новые голосовые объявления в некоторых бункерах. Кроме того, персонажи Вирджиния и Кельвин получили возможность плавать, если окажутся на достаточно большой глубине.

Что касается балансировки, то теперь вражеские рейды будут происходить реже в зависимости от количества обычных или "жутких" врагов, побежденных игроком. Со временем этот показатель будет увеличиваться, если не будет уничтожено больше врагов. Защитные стены теперь способны выдерживать в четыре раза больше урона, а здоровье особых светящихся пухляков уменьшено.

В патче 08 был также внесен ряд улучшений в игровой процесс. Среди них - оптимизированная анимация входа и выхода из гольф-каров, изменения в поведении животных, таких как лось и черепаха, а также различные исправления ошибок, которые могли повлиять на работу поисковых отрядов противника и сражения с боссами в конце игры.

Заметны и эстетические улучшения: ягоды на кустах черники теперь деформируются вместе с кустом, а мох и базальтовые породы в пещерах оптимизированы для лучшего обзора.

Серверы игры также подверглись серьезной переработке: улучшена фильтрация браузера серверов, реализована поддержка поиска по IP-адресу, а также возможность обновлять недавно игравшие выделенные серверы первыми для улучшения времени отклика.

Патч также исправляет различные проблемы игрового процесса, такие как возможность добавлять предметы в котел, пока в нем кипит чистая вода, ошибка с анимацией перезарядки и простоя арбалета, а также проблемы с LODами хранилищ, которые не активировались, пока игрок не находился рядом с ними.

Также были внесены звуковые улучшения, такие как добавление SFX при размещении электрических проводов и солнечных батарей, настройка расстояния между винтовками и сигнальными ракетами, улучшение звука при входе в пещеру.

С полным списком изменений вы можете ознакомиться здесь

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