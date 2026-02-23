Вышло демо хоррора The Soul про охотника на монстров

В рамках Steam Next Fest вышла демо-версия кинематографичного хоррора The Soul об охотнике на монстров с механикой голосового управления.

Мы долго шли к этому моменту совместно со студией Red Star Games и наконец готовы показать проект!

The Soul - это история об охотнике на чудовищ, которые прячутся среди людей. Игра уверенно стирает грань между игроком и главным героем.

Ключевые особенности

Кинематографичные кат-сцены

Механика управления голосом в диалогах: говорите в микрофон — и главный герой скажет это за вас

Расследование и исследование

Выбор, влияющий на происходящие события

Боевая система

Где проходит черта между добром и злом? Сможете ли вы, вжившись в роль Макса, пройти расследование до конца и понять его душу? Ждем вас в демо-версии уже сегодня!

