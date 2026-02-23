ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Soul TBA
Экшен, Адвенчура, Ужасы, Инди, От третьего лица
7.4 47 оценок

Вышло демо хоррора The Soul про охотника на монстров

Antelus Games Antelus Games Официальный аккаунт

В рамках Steam Next Fest вышла демо-версия кинематографичного хоррора The Soul об охотнике на монстров с механикой голосового управления.
Мы долго шли к этому моменту совместно со студией Red Star Games и наконец готовы показать проект!

The Soul - это история об охотнике на чудовищ, которые прячутся среди людей. Игра уверенно стирает грань между игроком и главным героем.

Ключевые особенности

  • Кинематографичные кат-сцены
  • Механика управления голосом в диалогах: говорите в микрофон — и главный герой скажет это за вас
  • Расследование и исследование
  • Выбор, влияющий на происходящие события
  • Боевая система

Где проходит черта между добром и злом? Сможете ли вы, вжившись в роль Макса, пройти расследование до конца и понять его душу? Ждем вас в демо-версии уже сегодня!
The Soul в Steam

11
10
Комментарии:  10
Ваш комментарий
Лицо со шрамом

Смутная какая то игра

3
Mr.DOOM

"Antelus Games" – Знак качества, натюрлих!

3
TheCalvariam

Сгинь ботик

Giggity

По скриншотам выглядело не плохо, пока не включил видео 😂

3
TheCalvariam

Да вообще п*здец а не анимации, ещё позвали мамкиного бизнес трейнера по на*бу людей тире "актёр кино, телевидения и дубляжа, режиссёр дубляжа" Дмитрий Череватенко (эту дуру как то по другому зовут в реале, это псевдоним) крч максимально обосрались. Такое же г*вно как с UtopiaShow. Нет бы сделать норм продукт. Но нет лучше за 5 копеек склепают х*йню и будут выдавать за что-то вменяемое. Кто-то ещё хейтил игру Code Violet бл*ть, просто посмотрев это убожество хочется вырвать себе глаза и больше такое не смотреть. Просто "разрабам" в морду бы плюнул. И оторвал бы руки чтобы больше не клепали подделки на игры.

Logan Frost
Вадим Якимов

пахнуло началом 2000х..)

Real Slim Shady

Оо, это же тот самый актер, блин забыл имя. Но вампира похоже стыбзили с игры Deceit

Святой Джо

Сможете ли вы, вжившись в роль Макса, пройти расследование до конца и понять его душу?

Не смогу, извини.

Le_Rane

С теми самыми голосами