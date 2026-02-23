Вышло демо хоррора The Soul про охотника на монстров

В рамках Steam Next Fest вышла демо-версия кинематографичного хоррора The Soul об охотнике на монстров с механикой голосового управления.
Мы долго шли к этому моменту совместно со студией Red Star Games и наконец готовы показать проект!
The Soul - это история об охотнике на чудовищ, которые прячутся среди людей. Игра уверенно стирает грань между игроком и главным героем.
Ключевые особенности
- Кинематографичные кат-сцены
- Механика управления голосом в диалогах: говорите в микрофон — и главный герой скажет это за вас
- Расследование и исследование
- Выбор, влияющий на происходящие события
- Боевая система
Где проходит черта между добром и злом? Сможете ли вы, вжившись в роль Макса, пройти расследование до конца и понять его душу? Ждем вас в демо-версии уже сегодня!
The Soul в Steam
Смутная какая то игра
"Antelus Games" – Знак качества, натюрлих!
Сгинь ботик
По скриншотам выглядело не плохо, пока не включил видео 😂
Да вообще п*здец а не анимации, ещё позвали мамкиного бизнес трейнера по на*бу людей тире "актёр кино, телевидения и дубляжа, режиссёр дубляжа" Дмитрий Череватенко (эту дуру как то по другому зовут в реале, это псевдоним) крч максимально обосрались. Такое же г*вно как с UtopiaShow. Нет бы сделать норм продукт. Но нет лучше за 5 копеек склепают х*йню и будут выдавать за что-то вменяемое. Кто-то ещё хейтил игру Code Violet бл*ть, просто посмотрев это убожество хочется вырвать себе глаза и больше такое не смотреть. Просто "разрабам" в морду бы плюнул. И оторвал бы руки чтобы больше не клепали подделки на игры.
пахнуло началом 2000х..)
Оо, это же тот самый актер, блин забыл имя. Но вампира похоже стыбзили с игры Deceit
Сможете ли вы, вжившись в роль Макса, пройти расследование до конца и понять его душу?
Не смогу, извини.
С теми самыми голосами