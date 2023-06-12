SoulCalibur 5 31.01.2012
7.6 161 оценка

SoulCalibur 5 будет удалена из цифровых магазинов PS3 и Xbox 360 в этом месяце

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butcher69
Новости

Bandai Namco объявила, что SoulCalibur 5 будет удалена из цифровых магазинов PlayStation 3 и Xbox 360 19 июня 2023 года.

В своем заявлении в Twitter официальный аккаунт Soulcalibur сообщил: "Valiant Warriors - Soul Calibur V делает свой последний занавес на сцене истории и прекратит свое существование на PlayStation 3 и Xbox 360 19 июня 2023 года. Базовая игра и все сопутствующие DLC больше не будут доступны для покупки. Спасибо за вашу постоянную поддержку".

Хотя после 19 июня игра больше не будет доступна для покупки в цифровом виде, игроки все еще могут найти физические копии и поиграть в них. Однако все ее DLC исчезнут с прилавков магазинов. К счастью, Bandai Namco ничего не упомянула о закрытии серверов, а это значит, что игроки по-прежнему смогут пользоваться сетевыми функциями игры.

SoulCalibur 5 была впервые выпущена для PlayStation 3 и Xbox 360 в 2012 году. Последняя часть франшизы, SoulCalibur 6, вышла в 2018 году для PC, PlayStation 4 и Xbox One.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
ugf16349

Играю через эмулятор rpcs3 и нет проблем.

2
DavieDzhons

Согласен RPCS3 сила! Надеюсь и дальше будет развиваться. Успеха ребятам!

0
Jarvis666

Подскажите, а в этой серии игр есть сюжет? Я давно скачивал 6 часть, но там вроде тупо битвы героев из различных вселенных...

0