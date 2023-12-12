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South of Midnight TBA
Экшен, Адвенчура
5.5 10 оценок

Приключенческий экшен South of Midnight может выйти в 2024 году

butcher69
Новости

Спустя несколько месяцев после того, как Xbox приоткрыла завесу над South of Midnight, следующая игра Compulsion Games продолжает оставаться в тени. Но сегодня появились намеки на то, что игра появится в продаже в 2024 году

South of Midnight - это приключенческая игра, в которой игрокам предстоит открыть в себе древнюю силу Ткачей, исследовать мифы глубокого Юга и сразиться с таинственными существами в современной народной сказке.

В профиле сотрудника Microsoft на LinkedIn указано, что игра выйдет в 2024 году. PR-менеджер Microsoft по связям с общественностью для The Coalition, Compulsion Games и Stoic Games упомянул разные годы релиза многих уже существующих игр, а также указал Towerborne и South of Midnight.

На сегодняшний день график выхода игр для Xbox на 2024 год крайне расплывчат, хотя он довольно насыщен! Между Avowed, Senua's Saga: Hellblade 2, Microsoft Flight Simulator 2024, Towerborne и Ara: History Untold, геймерам Xbox и ПК будет на что посмотреть, но точной даты выхода у этих проектов пока не называется.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
6363

Сеттинг вроде прикольный надо ждать подробностей.

0
Contriver

Вот это крутая новость

0
Денис Сидоров 5

А может не выйти

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