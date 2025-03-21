Разработчики South of Midnight не хотели повествования об "избранной"

Заир Ланье, сценарист из Compulsion Games, раскрыл некоторые подробности о главной героине предстоящей приключенческой игры South of Midnight. Выступая во время Future Games Show Spring Showcase, Ланье рассказала о том, что история Хейзел не будет использовать троп «избранной».

По словам Ланье, состояние ума Хейзел находится «в этом странном пограничном пространстве между быть ребенком и стать взрослым». Ланье также говорит, что Хейзел — обычный ребенок, сосредоточенный на поиске своей матери, и что она «не супергерой».

Ланье сказал, что вращающаяся история игры о том, что Хейзел — ткачиха, сработала лучше, чем повествование об «избранной», потому что студии понравилась идея, что «каждый может быть Ткачихой, это то, что земля выберет за вас, когда вы находитесь в момент глубокой нужды. Так что Хейзел, когда она гонится за трейлером своей матери во время урагана, земля выбирает ее».

Это происходит случайно, она моргает, и вы можете видеть нити в небе. Ткачи способны видеть ткань вселенной — мы называем ее великим гобеленом — и они могут манипулировать этими нитями, чтобы делать различные типы заклинаний. Их миссия заключается в том, чтобы исцелять стигму в стране, где произошли плохие вещи.



Ткачи] способны заглянуть в ваши травмы. Они не излечивают ваши травмы за вас, это можете сделать только вы, но они слушают вашу историю, видят вашу историю, видят эти воспоминания, и я думаю, что иногда это то, что вам нужно.

South of Midnight выйдет на ПК и Xbox Series X/S 8 апреля. Похоже, что игра выйдет на этой дате, так как студия сегодня объявила, что она вышла на золото. По сути, это означает, что основная разработка South of Midnight завершена, и что копия ее сборки была отправлена ​​владельцам платформ для всей сертификации, которая обычно требуется для выпуска игры на консолях.