Разработчики South of Midnight не хотели повествования об "избранной"

Заир Ланье, сценарист из Compulsion Games, раскрыл некоторые подробности о главной героине предстоящей приключенческой игры South of Midnight. Выступая во время Future Games Show Spring Showcase, Ланье рассказала о том, что история Хейзел не будет использовать троп «избранной».
По словам Ланье, состояние ума Хейзел находится «в этом странном пограничном пространстве между быть ребенком и стать взрослым». Ланье также говорит, что Хейзел — обычный ребенок, сосредоточенный на поиске своей матери, и что она «не супергерой».
Ланье сказал, что вращающаяся история игры о том, что Хейзел — ткачиха, сработала лучше, чем повествование об «избранной», потому что студии понравилась идея, что «каждый может быть Ткачихой, это то, что земля выберет за вас, когда вы находитесь в момент глубокой нужды. Так что Хейзел, когда она гонится за трейлером своей матери во время урагана, земля выбирает ее».
Это происходит случайно, она моргает, и вы можете видеть нити в небе. Ткачи способны видеть ткань вселенной — мы называем ее великим гобеленом — и они могут манипулировать этими нитями, чтобы делать различные типы заклинаний. Их миссия заключается в том, чтобы исцелять стигму в стране, где произошли плохие вещи.
Ткачи] способны заглянуть в ваши травмы. Они не излечивают ваши травмы за вас, это можете сделать только вы, но они слушают вашу историю, видят вашу историю, видят эти воспоминания, и я думаю, что иногда это то, что вам нужно.
South of Midnight выйдет на ПК и Xbox Series X/S 8 апреля. Похоже, что игра выйдет на этой дате, так как студия сегодня объявила, что она вышла на золото. По сути, это означает, что основная разработка South of Midnight завершена, и что копия ее сборки была отправлена владельцам платформ для всей сертификации, которая обычно требуется для выпуска игры на консолях.
Они уволили первую (черную) актрису озвучки, потому что та звучала недостаточно аутентично, наняли новую и той следующей наняли репетитора по южно-американскому негритянскому акценту...............
Отлично, пускай "современная аудитория" в это играет, а я дум подожду ( как вариант )
Разносить копченых , ну смысле демонов
драчиха