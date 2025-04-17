South of Midnight получила патч с улучшениями и правками

ompulsion Games выпустила свежее обновление для приключенческой South of Midnight. Несмотря на скромное число игроков разработчики продолжают активно поддерживать игру.
В новом патче были добавлены удобные настройки сглаживания мыши и камеры, улучшена производительность в роликах и геймплее, а также исправлены ошибки, включая критический вылет при переходе к 12 главе на Xbox Series S. Улучшено освещение, детализирован уровень графики, внесены правки в катсцены, локализацию и другие аспекты игры.
Полный список изменений доступен в патчноутах. South of Midnight можно пройти на PC и Xbox Series X/S — также игра входит в подписку Game Pass.
Игра и так была на высоте по крайне мере на ПК. Разрабы грамотно использовали UE 4.27.2. Так же показали как имея прямые руки, игра может идти на древнем железе без особых проблем. Минусы у игры есть, но для кого то это и не минус. По мне главная проблема это перебор с паркуром. И на клаве с мышью это порой напрягало. И да еще спорный момент это использование bik видео второго поколения в 30 кадров.