South of Midnight получила патч с улучшениями и правками

ompulsion Games выпустила свежее обновление для приключенческой South of Midnight. Несмотря на скромное число игроков разработчики продолжают активно поддерживать игру.

В новом патче были добавлены удобные настройки сглаживания мыши и камеры, улучшена производительность в роликах и геймплее, а также исправлены ошибки, включая критический вылет при переходе к 12 главе на Xbox Series S. Улучшено освещение, детализирован уровень графики, внесены правки в катсцены, локализацию и другие аспекты игры.

Полный список изменений доступен в патчноутах. South of Midnight можно пройти на PC и Xbox Series X/S — также игра входит в подписку Game Pass.