South of Midnight привлекла 1 миллион игроков

South of Midnight, новейший проект Compulsion Games, был выпущен почти месяц назад. Теперь студия сообщила, что игра недавно достигла определённого рубежа в количестве игроков.

Как сообщил генеральный директор Гийом Прово, с момента запуска 8 апреля South of Midnight достигла отметки в 1 миллион игроков, включая ПК, Xbox Series и Game Pass.

Я могу с уверенностью сказать, что с момента запуска в South of Midnight у нас было более миллиона игроков.

Для генерального директора сеттинг South of Midnight стал фактором, который побудил многих игроков дать ей шанс, что до сих пор было мало представлено в играх.

Очевидно, что, создав игру, тесно связанную с определенным регионом и культурой, вы получите пропорционально больше продаж в этом регионе. Когда мы впервые обсудили этот вопрос, я подумал, что этот регион недостаточно представлен на игровом рынке. Хорошим примером является Kentucky Route Zero, и вы видели его в Red Dead Redemption 2. Но никто по-настоящему не копнул глубже, не исследовал мифологию этого региона и не проанализировал, что сделало его культовым.

Хотя 1 миллион игроков может показаться небольшой цифрой по сравнению с крупными релизами, Прово говорит, что цель Compulsion — не создание гигантских игр, а скорее создание игр, которые выделяются своей уникальностью или охватывают более разнообразную аудиторию.

Наша цель — не делать блокбастеры вроде Call of Duty, а создавать игры, которые добавляют индивидуальности, где мы можем привлечь аудиторию, с которой мы ранее сталкивались, или создавать проекты, которые добавляют разнообразие в портфолио. Я с энтузиазмом отношусь к тому, чтобы это стало частью дальнейшей миссии студии. Я не могу сказать, какую аудиторию, какой опыт и какие регионы мира мы будем представлять в следующий раз. Но я думаю, что для нас в Xbox важна роль бренда, который будет привлекателен для людей из всех слоев общества.

South of Midnight доступна на ПК, Xbox Series и Game Pass.