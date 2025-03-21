South of Midnight ушла на золото - переносов не будет

South of Midnight от Compulsion Games официально завершила разработку и ушла на золото. Это означает, что игра полностью готова к выпуску, а дальнейшие доработки будут касаться лишь патчей первого дня и предрелизных обновлений.

Проект станет одной из ключевых игр Microsoft в 2025 году, расширяя портфолио эксклюзивов Xbox. Разработчики обещают мрачную, но завораживающую историю с сильным акцентом на атмосферу и саундтрек.

Релиз состоится 8 апреля на Xbox Series X/S и PC, а стандартное издание обойдется в $39,99. Для тех, кто хочет сыграть раньше, премиум-версия за $49,99 откроет доступ уже 3 апреля.