South of Midnight ушла на золото - переносов не будет

South of Midnight от Compulsion Games официально завершила разработку и ушла на золото. Это означает, что игра полностью готова к выпуску, а дальнейшие доработки будут касаться лишь патчей первого дня и предрелизных обновлений.
Проект станет одной из ключевых игр Microsoft в 2025 году, расширяя портфолио эксклюзивов Xbox. Разработчики обещают мрачную, но завораживающую историю с сильным акцентом на атмосферу и саундтрек.
Релиз состоится 8 апреля на Xbox Series X/S и PC, а стандартное издание обойдется в $39,99. Для тех, кто хочет сыграть раньше, премиум-версия за $49,99 откроет доступ уже 3 апреля.
Нигга в деле....
И вправду, в южных штатах их никогда ведь не было.
Ох уж этот сарказм -всебьющебольный
Ох уж эти сильные и независимые женщины негры...гиперкомпенсанция какая-то.
За 40 баксов будет проходняк очередной, тут за 80 делают поделки…
Обычно судят по игре, а не по цене, а стоит ли она своих денег, видно стане на релизе.
Мне вот интересно. Игра не вышла. Проект толком масса не пощупала. Многие не смогли полноценно оценить качество и в целом подачу.
А уже "South of Midnight ушла на золото".... Какое золото ? Или у нас желтушные заголовки в деле. Или реально проект не успев выдавить в релиз глобальный уже готов получить готовые награды.
Ну с поправками на нынешние реалии, когда далеко не все игры получают физические издания...
понял, спасибо.