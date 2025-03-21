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South of Midnight 08.04.2025
Экшен, Адвенчура
4.8 57 оценок

South of Midnight ушла на золото - переносов не будет

butcher69 butcher69

South of Midnight от Compulsion Games официально завершила разработку и ушла на золото. Это означает, что игра полностью готова к выпуску, а дальнейшие доработки будут касаться лишь патчей первого дня и предрелизных обновлений.

Проект станет одной из ключевых игр Microsoft в 2025 году, расширяя портфолио эксклюзивов Xbox. Разработчики обещают мрачную, но завораживающую историю с сильным акцентом на атмосферу и саундтрек.

Релиз состоится 8 апреля на Xbox Series X/S и PC, а стандартное издание обойдется в $39,99. Для тех, кто хочет сыграть раньше, премиум-версия за $49,99 откроет доступ уже 3 апреля.

7
9
South of Midnight
08.04.2025
Комментарии: 9
Ваш комментарий
top12365

Нигга в деле....

2
spaMER_ID

И вправду, в южных штатах их никогда ведь не было.

5
top12365 spaMER_ID

Ох уж этот сарказм -всебьющебольный

0
as1c

Ох уж эти сильные и независимые женщины негры...гиперкомпенсанция какая-то.

2
211186

За 40 баксов будет проходняк очередной, тут за 80 делают поделки…

1
Goodvini

Обычно судят по игре, а не по цене, а стоит ли она своих денег, видно стане на релизе.

-1
Ammati

Мне вот интересно. Игра не вышла. Проект толком масса не пощупала. Многие не смогли полноценно оценить качество и в целом подачу.
А уже "South of Midnight ушла на золото".... Какое золото ? Или у нас желтушные заголовки в деле. Или реально проект не успев выдавить в релиз глобальный уже готов получить готовые награды.

-4
BrokVud
Фраза "Игра ушла на золото", означает передачу мастер-диска с данными на завод с целью последующей дистрибуции (печати тысяч и миллионов носителей).

Ну с поправками на нынешние реалии, когда далеко не все игры получают физические издания...

2
Ammati BrokVud

понял, спасибо.

2