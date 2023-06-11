Создатели We Happy Few представили свою следующую игру South of Midnight ©

South of Midnight - это новая экшен-адвенчура от Compulsion Games. Исследуйте мифологию и столкнитесь с таинственными существами глубокого Юга в этой современной народной сказке, научившись плести древнюю силу, чтобы преодолеть препятствия и противостоять боли, преследующей ваш родной город.

Игра South of Midnight от создателей Contrast и We Happy Few - это захватывающее приключение от третьего лица, действие которого происходит на американском глубоком Юге. В роли Хейзел вы будете исследовать мифологию и встретитесь с существами южного фольклора в мрачном и фантастическом мире. Когда на ее родной город обрушивается катастрофа, Хейзел призвана стать Ткачом: волшебным мастером по восстановлению разрушенных связей и духов. Наделенная новыми способностями, Хейзел столкнется с опасными существами и подчинит их себе, распутает паутину общего прошлого своей семьи и - если ей повезет - найдет путь к месту, которое покажется ей домом.