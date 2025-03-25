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South of Midnight 08.04.2025
Экшен, Адвенчура
4.8 57 оценок

Стала доступна предварительная загрузка South of Midnight

monk70 monk70

South of Midnight стала доступна для предварительной загрузки на Xbox Series X|S и ПК, и, как следствие, был раскрыт размер скачиваемых файлов игры. Предстоящая приключенческая игра от Xbox Game Studios и Compulsion Games займет разумный объем памяти на консоли и ПК. Тем не менее, тем, у кого ограничено свободное место на внутреннем накопителе, рекомендуется освободить место заранее. Само собой разумеется, что на платформах Microsoft текущего поколения доступны возможности расширения памяти для тех, кому они нужны.

Размер предварительной загрузки South of Midnight

  • Xbox Series X|S: 43 ГБ
  • ПК: 61 ГБ

Те, кто предварительно заказал цифровую копию South of Midnight, могут предварительно загрузить игру, начиная с 24 марта 2025 года. Цифровая предварительная загрузка должна поставляться с последним предустановленным обновлением, хотя обновления могут быть выпущены ближе к запуску раннего доступа 3 апреля 2025 года или полному релизу 8 апреля 2025 года.

Ожидается, что эмбарго на обзоры South of Midnight будет снято ближе к дню запуска раннего доступа.

3
4
South of Midnight
08.04.2025
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Goodvini

Сначала пощупать любопытно буде, жаль только в магазине предзагрузки не бывает )

2
Бобровый Погребок

зачем?

-1
Go_Ra

Ты же бабу щупаешь глазами перед тем как всадить ?! -))) Вопросы у тебя уровня "Пети из 5 "д" !!!

0
ka27 Go_Ra

Такую страшную нафиг надо трогать даже глазами :) напоминает тёлку-токсичную из Left4dead 2 по болотам там тоже бегала...

Хоть бы чуть покрасивей сделали, а не нарк*шу из гетто...

1