Стала доступна предварительная загрузка South of Midnight

South of Midnight стала доступна для предварительной загрузки на Xbox Series X|S и ПК, и, как следствие, был раскрыт размер скачиваемых файлов игры. Предстоящая приключенческая игра от Xbox Game Studios и Compulsion Games займет разумный объем памяти на консоли и ПК. Тем не менее, тем, у кого ограничено свободное место на внутреннем накопителе, рекомендуется освободить место заранее. Само собой разумеется, что на платформах Microsoft текущего поколения доступны возможности расширения памяти для тех, кому они нужны.

Размер предварительной загрузки South of Midnight

Xbox Series X|S: 43 ГБ

ПК: 61 ГБ

Те, кто предварительно заказал цифровую копию South of Midnight, могут предварительно загрузить игру, начиная с 24 марта 2025 года. Цифровая предварительная загрузка должна поставляться с последним предустановленным обновлением, хотя обновления могут быть выпущены ближе к запуску раннего доступа 3 апреля 2025 года или полному релизу 8 апреля 2025 года.

Ожидается, что эмбарго на обзоры South of Midnight будет снято ближе к дню запуска раннего доступа.