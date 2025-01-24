Стали известны системные требования South of Midnight

На презентации Xbox Developer_Direct Microsoft представила первый геймплей приключенческого экшена South of Midnight и объявила дату его выхода. Разработчики из Compulsion Games также опубликовали системные требования для PC-версии, которые выглядят довольно разумно.
Для минимальных настроек потребуются:
- Процессор: i3-8100 или Ryzen 3 1300X
- Видеокарта: GeForce GTX 1060 или Radeon RX 580
- ОЗУ: 12 ГБ (ошибка в Steam указала "МБ")
Рекомендуемые настройки:
- Процессор: i5-7600K или Ryzen 5 1600X
- Видеокарта: GeForce RTX 2060, Radeon RX 6600 или Arc A580
- ОЗУ: 16 ГБ
В обоих случаях потребуется SSD и около 55 ГБ свободного места. При этом стало известно, что игра получит перевод на русский язык в виде субтитров.
Релиз намечен на 8 апреля для ПК и Xbox Series X/S. Владельцы Premium Edition смогут начать игру раньше — с 3 апреля.
Кто-то будет в это играть?
я думаю заценить на пиратке и то в ожидании какой то другой игры
покупать желания нет
я буду в это играть, отличный дизайн, шикарная музыка и очень необычный сеттинг.
Вот скажите кто им сказал что заторможенное видео в 15 fps это классный стиль аля ЧП через вселенные? Я смотрю на трейлер а мне прям плохо от проскакивающих кадров
Очень скромно, по современным меркам.
Черное повесточное дерьмо