Стали известны системные требования South of Midnight

На презентации Xbox Developer_Direct Microsoft представила первый геймплей приключенческого экшена South of Midnight и объявила дату его выхода. Разработчики из Compulsion Games также опубликовали системные требования для PC-версии, которые выглядят довольно разумно.

Для минимальных настроек потребуются:

Процессор : i3-8100 или Ryzen 3 1300X

: i3-8100 или Ryzen 3 1300X Видеокарта : GeForce GTX 1060 или Radeon RX 580

: GeForce GTX 1060 или Radeon RX 580 ОЗУ: 12 ГБ (ошибка в Steam указала "МБ")

Рекомендуемые настройки:

Процессор : i5-7600K или Ryzen 5 1600X

: i5-7600K или Ryzen 5 1600X Видеокарта : GeForce RTX 2060, Radeon RX 6600 или Arc A580

: GeForce RTX 2060, Radeon RX 6600 или Arc A580 ОЗУ: 16 ГБ

В обоих случаях потребуется SSD и около 55 ГБ свободного места. При этом стало известно, что игра получит перевод на русский язык в виде субтитров.

Релиз намечен на 8 апреля для ПК и Xbox Series X/S. Владельцы Premium Edition смогут начать игру раньше — с 3 апреля.