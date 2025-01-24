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South of Midnight 08.04.2025
Экшен, Адвенчура
4.9 42 оценки

Стали известны системные требования South of Midnight

butcher69
Новости

На презентации Xbox Developer_Direct Microsoft представила первый геймплей приключенческого экшена South of Midnight и объявила дату его выхода. Разработчики из Compulsion Games также опубликовали системные требования для PC-версии, которые выглядят довольно разумно.

Все, что было показано во время январского Developer Direct 2025 от Microsoft

Для минимальных настроек потребуются:

  • Процессор: i3-8100 или Ryzen 3 1300X
  • Видеокарта: GeForce GTX 1060 или Radeon RX 580
  • ОЗУ: 12 ГБ (ошибка в Steam указала "МБ")

Рекомендуемые настройки:

  • Процессор: i5-7600K или Ryzen 5 1600X
  • Видеокарта: GeForce RTX 2060, Radeon RX 6600 или Arc A580
  • ОЗУ: 16 ГБ

В обоих случаях потребуется SSD и около 55 ГБ свободного места. При этом стало известно, что игра получит перевод на русский язык в виде субтитров.

Релиз намечен на 8 апреля для ПК и Xbox Series X/S. Владельцы Premium Edition смогут начать игру раньше — с 3 апреля.

6
6
South of Midnight
08.04.2025
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Dark1994

Кто-то будет в это играть?

2
My life is a game

я думаю заценить на пиратке и то в ожидании какой то другой игры
покупать желания нет

1
GraF68ru

я буду в это играть, отличный дизайн, шикарная музыка и очень необычный сеттинг.

2
Сергей Оленичев

Вот скажите кто им сказал что заторможенное видео в 15 fps это классный стиль аля ЧП через вселенные? Я смотрю на трейлер а мне прям плохо от проскакивающих кадров

1
KnDiman

Очень скромно, по современным меркам.

0
User_200

Черное повесточное дерьмо

-1