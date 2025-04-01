Стало известно точное время выхода South of Midnight

Compulsion Games, создатели We Happy Few, возвращаются с совершенно новым приключением. Их последний проект, South of Midnight, должен выйти 8 апреля, перенеся игроков в завораживающе красивый мир Южной готики. В этой игре вы станете Хейзел, молодой женщиной со сверхъестественными способностями, которые окажутся бесценными, когда она отправится спасать свою мать.
Интересно, когда вы сможете отправиться в это путешествие? Время выхода South of Midnight в раннем доступе было официально объявлено на странице Xbox в Twitter/X. Доступ к игре разблокируется 3 апреля в 19:00 МСК.
Время выхода игры к югу от полуночи.
Довольно таки редкий сеттинг лузианы с мифологией вуду. Дизайн боссов выглядит очень крутым. Решение о низкокадровой боевки сомнительное, но пока сам не пощупаешь, не поймешь как это будет чувствоваться в игре.
Короче для себя решил что точно попробую. Тот же казан адово засирали, а оказалась чертовски крутая игра. Так или иначе деньги всегда можно вернуть. Год конечно адовый, сток крутых игр.
А московское время указанно с учётом того, что мы не переходим как остальной мир на летне-зимнее время уже какой год ?
Остальной мир неоднороден. В США на летнее время перешли в начале марта, в Европе -- в конце, на прошедших выходных.
Картинка свежая и правильная. Если в Париже и Берлине 18:00 указано, то в Москве +1 час.
И снова повесточный кусок кала. С удовольствием куплю игру ради негативного отзыва и последующего возврато. Этот скам надо наказывать только рублем, заодно жопки вокнутых защитничков подпалю, когда они ринутся защищать эту готи игру.
Количество коментов подчеркивает огромный интерес к игре))))
тоже шансов нет у игры, расисты не спят))
Визуал классный у игры, темнокожая героиня вроде неплохо смотрится в этих локациях. Только есть один интересный факт, первоначально она планировалась белой. Но после появления в команде DEI консультанта от основного концепта отказались, и возник вот такой мужеподобный стереотип.
Если игра получится интересной, то это никак ей не помешает, если же нет -- то подобный факт притянут, как один из ключевых.
Смотреть на заставки в 5 кадрах, играть за страшную и плоскую негритянку, и в примитивной боёвке бить врагов сбежавших с рисунков дошколят- чистый кайф! Жду не дождусь.