Стало известно точное время выхода South of Midnight

Compulsion Games, создатели We Happy Few, возвращаются с совершенно новым приключением. Их последний проект, South of Midnight, должен выйти 8 апреля, перенеся игроков в завораживающе красивый мир Южной готики. В этой игре вы станете Хейзел, молодой женщиной со сверхъестественными способностями, которые окажутся бесценными, когда она отправится спасать свою мать.

Интересно, когда вы сможете отправиться в это путешествие? Время выхода South of Midnight в раннем доступе было официально объявлено на странице Xbox в Twitter/X. Доступ к игре разблокируется 3 апреля в 19:00 МСК.