Мэтт Стоун объясняет причину перехода в 3D и изменений в South Park: Snow Day

Мэтт Стоун, один из создателей "Южный парк", недавно побеседовал с IGN о предстоящей игре South Park: Snow Day. Стоун отметил, что игра будет отличаться от предыдущих игр South Park, The Stick of Truth и The Fractured But Whole, которые были ролевыми играми. Большинство людей, следящих за игрой, интересуются, чем же она будет отличаться, и наконец-то мы получили ответы.

South Park: Snow Day - это приключенческая 3D-игра с кооперативом, вдохновленная играми в жанре rogue-like. Игроки берут на себя роль Новичка и присоединяются к банде Южного Парка, чтобы сражаться с врагами в заснеженном Южном Парке. В центре сюжета — снежный день, но непрекращающийся снегопад, вызванный таинственным событием, намекает на потенциальную угрозу. Все это следует из интервью.

Вы уже привыкли к этому, если играли в предыдущие игры. Все всегда начинается с веселых детских забав, а затем переходит к настоящим взрослым и разрушающим мир событиям. Стоун подчеркнул, что в игре особое внимание уделялось повторному прохождению, и он хотел, чтобы в этой игре все было по-другому.

Мы начали говорить о том, чтобы сделать что-то немного другое, больше о реиграбельности. Больше о возможности обновлять персонажей. Мы всегда думали, что хотим сделать что-то вроде того, что мы делаем в сериале, а потом это появляется в игре через две недели, или три недели, или что там еще. А с The Fractured But Whole и Stick of Truth это сложно сделать.

В отличие от прошлых игр, Snow Day имеет более открытую структуру, предоставляя игрокам свободу подходить к каждому прохождению игры уникальным образом. В Stick of Truth и Fractured But Whole все было расписано по шагам. Это было не очень реиграбельно. Кроме того, разработчики хотят выпускать регулярные обновления, которые могут включать контент, вдохновленный текущими событиями сериала.

Джамиль Салим, сценарист игры и сериала, сказал, что игра похожа на "длинный эпизод South Park". Игра начинается с легкомысленной истории о играющих детях, но по мере развития сюжета возникает более серьезная угроза. О сюжете было сказано немного, так как интервью было посвящено тому, что было нового, а не тому, что будет.

Переход к 3D-графике был целенаправленным и значительным. По словам Стоуна, переход от прежнего 2D-формата к 3D открывает новые возможности для геймплея. Он также отметил, что цена в $29,99 позволила разработчикам экспериментировать с 3D, не принимая на себя значительный финансовый риск.

Если игра не очень дорогая, больше людей захотят в нее поиграть, потому что она дешевая, а значит, можно больше рисковать.

В конце интервью Стоун рассказал о том, как другие игры, например Hades, повлияли на разработку Snow Day. Он также упомянул о том, что у него и соавтора Трея Паркера разные игровые предпочтения, и подчеркнул, как важно найти концепцию, которая понравится им обоим. Честно говоря, это заставляет меня хотеть игру еще больше.