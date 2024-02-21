Новый геймплейный трейлер South Park: Snow Day! с Nintendo Direct в преддверии запуска

South Park: Snow Day! вернулся, чтобы показать себя на сегодняшней Nintendo Direct с помощью нового геймплейного трейлера, перед запланированным запуском на Nintendo Switch, ПК, PS5 и Xbox Series X|S 26 марта 2024 года. В ролике мы можем вкратце ознакомиться с основными моментами нового приключения.
South Park: Snow Day! - это экшен, в котором можно будет играть с тремя друзьями в мультиплеере или с ботами-союзниками.
Сюжет разворачивается во время снежного дня в Южном парке, казалось бы, такого же, как и все остальные, но из-за череды странных событий Картман, Стэн, Кайл и Кенни окажутся вовлечены в квест по спасению мира.
В начале продаж South Park: Snow Day! будет доступен на всех платформах за 29,99 евро.
Помимо стандартной версии, будет доступно цифровое делюкс-издание за 49,99 евро, включающее сезонный пропуск, и богатое коллекционное издание за 219,99 евро, в которое входят стеклянный снежный шар с Картманом внутри, держатель для туалетной бумаги в форме Картмана, тыква ручной работы, 6 карт Таро и оригинальный саундтрек.