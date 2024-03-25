South Park: Snow Day! собирает средние отзывы

Эрик Картман, Стэн Марш, Кайл Брофловски и Кенни МакКормик возвращаются. На этот раз, однако, не в следующем сезоне сериала, а в кооперативном экшене South Park: Snow Day! Как обстоят дела с новинкой? Завтра мы сможем убедиться в этом сами. Более нетерпеливые поклонники могут прочитать отзывы критиков отрасли. К сожалению, они не вызывают особого позитива перед дебютом игры.
На момент написания средний балл South Park: Snow Day! на OpenCritic — всего 63/100 (по 18 отзывам). На Metacritic средний показатель еще ниже — 62/100.
South Park: Snow Day! — избранные рейтинги: GameSkinny – 90/100, Dot Esports – 80/100, DualShockers – 70/100, Try Hard Guides – 70/100, VGC – 60/100, PCGamesN – 60/100, GameRant – 50/100, IGN – 30/100.
Прежде чем мы перейдем к тому, что, по мнению критиков, было неправильным в South Park: Snow Day!, давайте сосредоточимся на положительных аспектах игры. Читая мнения журналистов, мы узнаем, что постановка ориентирована в основном на самых больших фанатов сериала. По мнению рецензентов, именно они смогут оценить характерный для игры юмор.
Помимо множества забавных шуток, некоторые критики оценили элементы рогалика и интересный сюжет. Однако трудно устоять перед впечатлением, что эти мнения исходят от фанатов «Южного парка», ведь подавляющее большинство рецензентов утверждают, что эти аспекты слабы. Чуть более критичные журналисты даже считают, что, несмотря на интересную боевую систему, South Park: Snow Day! это худшая игра в серии.
Премьера South Park: Snow Day! состоится завтра, 26 марта. Игра будет доступна на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.
Кроме палки истины по Южному парку больше нормальных игр и не выходило, а тут ещё по первому трейлеру ясно было что трешачек лютый выходит
Полностью согласен, плюс переход в 3д усугубил и без того печальную ситуацию
Хз, на что они рассчитывали.