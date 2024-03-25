South Park: Snow Day! собирает средние отзывы

South Park: Snow Day! переносит вас в заснеженный городок Южный Парк, где местных жителей накрыла настоящая снежная буря. Улицы завалены сугробами, школы закрыты, и дети ликуют — наконец-то можно целый день гулять и веселиться на свежем воздухе.

Однако скоро выясняется, что эти аномальные осадки — не что иное, как результат могущественного заклятия, накликанного на город одним из главных героев. По версии Кайла, виноват Стэн, который в последнее время стал одержим идеей поменять всё вокруг по своему разумению. И вот теперь его чрезмерное увлечение магией обернулось настоящей катастрофой для Южного Парка.

Тут на сцену выходите вы — новый житель города, который должен объединить усилия с Картманом, Кенни, Стэном и Кайлом, чтобы избавить Южный Парк от вечной зимы. Вам предстоит участвовать в безумных сражениях с враждующими группировками. На вашей стороне — разнообразное оружие, уникальные суперспособности героев и мощные комбо-атаки.