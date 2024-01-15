Состоялся релиз стимпанковской ролевой игры Sovereign Syndicate

Компания Crimson Herring Studios объявила о выпуске своей стимпанковской RPG с открытым миром под названием Sovereign Syndicate для ПК через Steeam и GOG.
Игра разворачивается в атмосферном викторианском Лондоне и расскажет истории трех уникальных персонажей: Аттикуса Дали, осиротевшего мага-минотавра, стремящегося избавиться от пьянства, Клары Рид, женщины-пирата, которая ищет убийцу куртизанок, и Отто, автоматона, нацеленного на доказательство своей индивидуальности и значимости.
В Sovereign Syndicate игрокам предоставляется возможность посетить 20 уникальных локаций, где они могут оценить систему шансов, основанную на картах Таро. В процессе игры им предстоит решать различные проблемы с использованием оружия, магии или мастерства убеждения.
К сожалению, игра доступна только на английском языке, но по словам разработчиков, в случае коммерческого успеха, они добавят новые языки в будущем и среди них будет и перевод на русский.
Сделали бы машинный перевод на все другие языки, вот и всё. А если не использовать для этого чатГПТ, а что-нибудь бесплатное, типа того же ДипЛ, то вообще никаких проблем. Да даже если и платные подписки использовать, то там всё равно траты вряд ли бы превысили сотню баксов. Тот же ДипЛ максимум стоит где-то 60 баксов в месяц, или 30 за миллион символов (это как 1-2 книги о Гарри Поттере, или половина Войны и мира).
релиз есть а игроков нет... грустно...
Жаль, игра прикольная. Прям интересная