Состоялся релиз стимпанковской ролевой игры Sovereign Syndicate

Окунитесь в атмосферу викторианского Лондона, где сплетены магия и паровые технологии. Исследуйте тёмные переулки, посетите опиумные курильни и бордели, если почувствуете себя смелым, или насладитесь более безопасными развлечениями. Взаимодействуйте с окружающим миром, общайтесь с интересными персонажами, выбирайте свои действия — ваш путь в этом открытом мире зависит только от вас.

Вам на выбор доступно три разных героя, связанных общей судьбой. Выберите одного из них и отправляйтесь на поиски приключений, чтобы стать легендой этого мира. Ваш персонаж развивается в соответствии с вашим стилем игры: вы получаете опыт за использование навыков, а система шансов, основанная на картах Таро, добавляет неожиданность и уникальность каждому событию.

У каждого героя есть свои способности, экипировка и жизненная история, но для достижения цели им нужно работать в команде. Сможете ли вы доверять своим партнёрам и заслужить их доверие? Ведь даже автоматон может иметь свои секреты и мотивы.