Космическая песочница Space Engineers появилась в Xbox Game Pass

Космическая песочница Space Engineers стала доступна в Xbox Game Pass.

Space Engineers (продано более 5 миллионов копий) — игра-песочница о инженерном деле, строительстве, исследованиях и выживании в космосе и на планетах. Игроки строят космические корабли, колесные транспортные средства, космические станции, планетарные аванпосты различных размеров и назначения (гражданские и военные), пилотируют корабли и путешествуют в космосе, чтобы исследовать планеты и собирать ресурсы для выживания. Благодаря как творческому режиму, так и режиму выживания, нет предела тому, что можно строить, использовать и исследовать.