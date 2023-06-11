Покорение Марса в трейлере стратегии в реальном времени Space Gears ©

Новая игра в жанре стратегии в реальном времени (RTS) под названием Space Gears вовлечет вас в борьбу за покорение Марса.

"Space Gears избавляет вас от микроменеджмента и позволяет подготовить ресурсы и войска до начала сражения, так что, когда вы окажетесь на марсианской поверхности, вы сможете сосредоточиться на управлении войсками и оптимальной стратегии для победы", - говорится на странице игры в Steam.

В игре, действие которой происходит на 100 лет в будущее, люди не ведут войны в традиционном смысле. Скорее, армии создаются с помощью различных мехов, обладающих разными способностями. Все делается с целью завоевать Марс и переделать его по своему вкусу.

В дополнение к бою мехов игрокам придется собирать ресурсы, а также строить свои базы, чтобы лучше уничтожать врагов.

"Стратегия и управление юнитами станут ключом к победе", - говорит разработчик Pentapeak Studios.

На данный момент дата выхода Space Gears не определена. Но студия проведет демонстрацию новой игры с 19 по 26 июня в рамках фестиваля "Играм быть".