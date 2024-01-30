Шутер Spec Ops: The Line неожиданно пропал из Steam. Грядёт ремастер?

Spec Ops: The Line, игра, которую многие считают одним из лучших когда-либо созданных военных шутеров, была удалена из Steam без каких-либо объяснений.

Выпущенная в 2012 году игра Spec Ops: The Line быстро стала фаворитом среди критиков и игроков. Это был линейный военный шутер от третьего лица, который взял часто адаптируемую военную новеллу Джозефа Конрада «Сердце тьмы» и перепрофилировал ее для войны с террором, которая вступала во второе десятилетие. Это была игра, ставящая под сомнение военную силу и мораль войны. Игроку предлагалось разобраться в психологии военных преступлений и в том, что значит выполнять эти приказы. Он добавил то, чего не хватало «Сердцу тьмы» и пересказам этой истории, таким как «Апокалипсис сегодня»: уровень интерактивности. Сложные вопросы, которые игра ставит перед игроком, различны именно потому, что вы контролируете ситуацию.

Любопытно, что версия для Xbox 360 все еще доступна в магазине Xbox на момент написания статьи. Коды Steam, приобретенные этими розничными продавцами до исключения игры, по-прежнему доступны для продажи в Humble Store и Green Man Gaming.