Состоялся релиз SpellRogue - тактический пошаговый рогалик с построением колоды

Ghost Ship Publishing и Guidelight Games выпустили новый рогалик с игральными костями - SpellRogue для PC. После года раннего доступа представляется эпическое завершение истории с финальной главой, а также совершенно новый волшебник, Сефира Призывающая Ветер.
В SpellRogue вы применяете мощные заклинания, используя свои кости маны: перебрасывайте, копируйте, разделяйте, переворачивайте и зачаровывайте кубы особыми эффектами!
В SpellRogue вас ждут:
- 4 героя (метатели кубов);
- Более 350 заклинаний, каждое из которых имеет уникальный арт, анимацию и можно дважды улучшить;
- Более 75 видов врагов с уникальными способностями. Вам придется хорошо подумать над стратегией!;
- Свыше 145 артефактов - с ними вы построите идеальную колоду;
- Повышение сложности - механика «Спуска»;
- Ежедневные испытания, каждое из которых не похоже на предыдущее.
- 3 акта игры, сразитесь с Вестниками Пустоты и докопайтесь до правды!
До 8 мая игру можно купить со скидкой 30% по цене в 497 RUB / 290 UAH
онлайн или как?
можно подумать в Slay Spire есть онлайн:D нет, одиночный.
достали эти карты.