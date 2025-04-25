Состоялся релиз SpellRogue - тактический пошаговый рогалик с построением колоды

Ghost Ship Publishing и Guidelight Games выпустили новый рогалик с игральными костями - SpellRogue для PC. После года раннего доступа представляется эпическое завершение истории с финальной главой, а также совершенно новый волшебник, Сефира Призывающая Ветер.

В SpellRogue вы применяете мощные заклинания, используя свои кости маны: перебрасывайте, копируйте, разделяйте, переворачивайте и зачаровывайте кубы особыми эффектами!

В SpellRogue вас ждут:

4 героя (метатели кубов);

Более 350 заклинаний, каждое из которых имеет уникальный арт, анимацию и можно дважды улучшить;

Более 75 видов врагов с уникальными способностями. Вам придется хорошо подумать над стратегией!;

Свыше 145 артефактов - с ними вы построите идеальную колоду;

Повышение сложности - механика «Спуска»;

Ежедневные испытания, каждое из которых не похоже на предыдущее.

3 акта игры, сразитесь с Вестниками Пустоты и докопайтесь до правды!

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