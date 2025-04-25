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об игре
SpellRogue 12.02.2024
Стратегия, Инди, Пошаговая, Карточная
7 3 оценки

Состоялся релиз SpellRogue - тактический пошаговый рогалик с построением колоды

bohdan2015 bohdan2015

Ghost Ship Publishing и Guidelight Games выпустили новый рогалик с игральными костями - SpellRogue для PC. После года раннего доступа представляется эпическое завершение истории с финальной главой, а также совершенно новый волшебник, Сефира Призывающая Ветер.

В SpellRogue вы применяете мощные заклинания, используя свои кости маны: перебрасывайте, копируйте, разделяйте, переворачивайте и зачаровывайте кубы особыми эффектами!

В SpellRogue вас ждут:

  • 4 героя (метатели кубов);
  • Более 350 заклинаний, каждое из которых имеет уникальный арт, анимацию и можно дважды улучшить;
  • Более 75 видов врагов с уникальными способностями. Вам придется хорошо подумать над стратегией!;
  • Свыше 145 артефактов - с ними вы построите идеальную колоду;
  • Повышение сложности - механика «Спуска»;
  • Ежедневные испытания, каждое из которых не похоже на предыдущее.
  • 3 акта игры, сразитесь с Вестниками Пустоты и докопайтесь до правды!

До 8 мая игру можно купить со скидкой 30% по цене в 497 RUB / 290 UAH

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
gilian137

онлайн или как?

bohdan2015

можно подумать в Slay Spire есть онлайн:D нет, одиночный.

Phoentice

достали эти карты.