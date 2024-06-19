Авторы ган-фу экшена Spine показали несколько новых скриншотов

Компания Nekki поделилась новой порцией скриншотов для своего грядущего экшена от третьего лица Spine. На этих скриншотах можно увидеть главную героиню, а также некоторые элементы окружения игры.
SPINE - это однопользовательская игра, в которой вы играете за Редлайн, мятежную уличную художницу. У Редлайн также есть умный боевой товарищ - Spine. Вместе вы будете противостоять авторитарному режиму ИИ корпорации Tensor. Пока вы сражаетесь с плохими парнями, вам и Spine предстоит научиться доверять друг другу. По мере прохождения Redline будет становиться все быстрее и осваивать новые крутые приемы. В игре есть даже специальные трюки с камерой и крутые боевые сцены, разработанные экспертами по боевикам, что позволит вам почувствовать себя "героем собственного боевика".
В марте 2024 года компания Nekki выпустила первый полноценный геймплейный трейлер игры.
Интересно выглядит, может и выстрелит. Хоть не банальный шутерок.
просто с ноги улетела:D чё это за закосы всё под max payne) всё не дает покоя..
2014 запахло