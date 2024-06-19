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SPINE TBA
Экшен, От третьего лица, Киберпанк
7.7 51 оценка

Авторы ган-фу экшена Spine показали несколько новых скриншотов

butcher69
Новости

Компания Nekki поделилась новой порцией скриншотов для своего грядущего экшена от третьего лица Spine. На этих скриншотах можно увидеть главную героиню, а также некоторые элементы окружения игры.

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SPINE - это однопользовательская игра, в которой вы играете за Редлайн, мятежную уличную художницу. У Редлайн также есть умный боевой товарищ - Spine. Вместе вы будете противостоять авторитарному режиму ИИ корпорации Tensor. Пока вы сражаетесь с плохими парнями, вам и Spine предстоит научиться доверять друг другу. По мере прохождения Redline будет становиться все быстрее и осваивать новые крутые приемы. В игре есть даже специальные трюки с камерой и крутые боевые сцены, разработанные экспертами по боевикам, что позволит вам почувствовать себя "героем собственного боевика".

В марте 2024 года компания Nekki выпустила первый полноценный геймплейный трейлер игры.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Случайный Игрок

Интересно выглядит, может и выстрелит. Хоть не банальный шутерок.

1
bohdan2015

просто с ноги улетела:D чё это за закосы всё под max payne) всё не дает покоя..

0
T r u m a n

2014 запахло

-10