Пошаговая стелс-игра Spirited Thief выходит 19 сентября

Студия Koi Snowman Games и издатель Ishtar Games (The Last Spell, Lakeburg Legacies) объявили о том, что тактическая пошаговая стелс-игра Spirited Thief выйдет на ПК 19 сентября. .
Безжалостная Гильдия воров снова теряет терпение из-за Элажа, незадачливого вора с магической жилкой, и Трина, его бестелесного соучастника в преступлении, после очередной неудачной работы. Имея цель доказать Гильдии, пара воров должна работать вместе, чтобы набрать большие деньги, пробираясь через хорошо охраняемые хранилища, склепы, замки и подземелья.
В Spirited Thief разведайте локации незамеченными и спланируйте свое ограбление в роли духа Трина, прежде чем взять под контроль телесного вора Эладжа, чтобы реализовать свои стратегии и добычу, перехитрить врагов и выбраться до того, как у вас истечет время и ходы. Играйте по-своему и выбирайте свой подход: будете ли вы действовать медленно и размеренно, или вам больше нравится тактика «бей и хватай»?