Пошаговая стелс-игра Spirited Thief выходит 19 сентября

Вы окунётесь в мир, где магия и воровство идут рука об руку, а вашими героями будут Элай — неудачный вор с набором магических трюков, и Трин — его верный спутник, который является привидением.

Вам предстоит испытать свои навыки скрытности и тактики, чтобы пробраться в самые защищённые места и унести оттуда драгоценные вещи. Но будьте осторожны: вас ждут не только ловушки и стражи, но и тайны, которые могут изменить вашу судьбу.

Spirited Thief — это пошаговая стелс-игра с уникальной особенностью: вы можете использовать своего призрачного друга, чтобы разведать обстановку, отвлечь врагов или даже проникнуть сквозь стены. Как вы будете пользоваться этим преимуществом — решать вам.