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Split Fiction 06.03.2025
Адвенчура, Кооператив
6.2 52 оценки

Авторы Split Fiction рассказали про опции доступности

butcher69
Новости

До выхода Split Fiction от Hazelight осталось меньше недели, и разработчик поделился подробностями об опциях доступности, которые помогут игрокам настроить игру под свои нужды. Игра предложит субтитры с дополнительным фоном, закрытые субтитры и упрощенный ввод с заменой кнопок и покачивания стиков. Также будет доступна настройка чувствительности, возможность переназначения управления и регулировка получаемого урона.

Split Fiction выйдет 6 марта 2025 года на Xbox Series X/S, PS5 и PC. Основной сюжет длится 14-16 часов, а побочные задания увеличивают игровое время.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
VersalifeDX

Новость про убирание контрольных точек испарилась, потому что была бредом сивой кобылы.

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