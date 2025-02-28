Авторы Split Fiction рассказали про опции доступности

До выхода Split Fiction от Hazelight осталось меньше недели, и разработчик поделился подробностями об опциях доступности, которые помогут игрокам настроить игру под свои нужды. Игра предложит субтитры с дополнительным фоном, закрытые субтитры и упрощенный ввод с заменой кнопок и покачивания стиков. Также будет доступна настройка чувствительности, возможность переназначения управления и регулировка получаемого урона.

Split Fiction выйдет 6 марта 2025 года на Xbox Series X/S, PS5 и PC. Основной сюжет длится 14-16 часов, а побочные задания увеличивают игровое время.