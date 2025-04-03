Самой кассовой новинкой марта в Steam стала Split Fiction

Аналитический сервис GameDiscoverCo опубликовал список самых прибыльных релизов марта в Steam, где на первое место вышла кооперативная приключенческая игра Split Fiction от Hazelight Studios.
По данным GameDiscoverCo, валовая выручка Split Fiction в Steam превысила 40 миллионов долларов к концу месяца. При этом игра показывает отличные продажи и на консолях, хотя конкретные цифры по PlayStation 5 и Xbox Series не раскрываются.
На втором месте расположился инди-хит Schedule I, который отправился в ранний доступ 25 марта и всего за несколько дней сумел заработать 35,4 миллиона долларов.
Замыкает тройку лидеров Assassin’s Creed Shadows, собравший 33,8 миллиона долларов. По оценкам аналитиков, это составляет примерно четверть от общего дохода игры на всех платформах.
Топ-10 самых кассовых новинок марта в Steam по валовой выручке:
- Split Fiction — 42,4 млн долларов
- Schedule I — 35,4 млн долларов
- Assassin’s Creed Shadows — 33,8 млн долларов
- InZOI — 26,1 млн долларов
- FragPunk — 11,3 млн долларов
- The First Berserker: Khazan — 10,5 млн долларов
- Grand Theft Auto V Enhanced — 9,2 млн долларов
- Two Point Museum — 7,9 млн долларов
- Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land — 4,2 млн долларов
- BLEACH Rebirth of Souls — 3,9 млн долларов
Важно учитывать, что опубликованные суммы являются валовой выручкой, то есть без учета комиссии Steam и налогов. Чистый доход разработчиков оказался ниже.
Таким образом, март стал особенно успешным для кооперативных и приключенческих игр, а также для крупных франшиз. В ближайшие месяцы тенденции могут измениться, но пока что Split Fiction уверенно лидирует среди новых релизов.
Тут задавались вопросом, сколько реально проданных копий, так вот простой способ.
Выше имеем данные выручки в районе $35 млн, также известен стандартный ценник в 70$, пренебрегаем даже региональными ценами или активациями через ключи, где оные еще ниже, делим.
Получается 500К копий только в стим. Здесь же заявлено, что это примерно четверть от всех платформ, спорно, на самом деле, скорее еще меньше, потому как на пк у Юби есть свой базовый магазин, где за лояльность можно купить проект дешевле стим. Без участия на старте которого прошлые запуски игр были более чем успешны, а значит, именно там хорошо расходились.
Ну ок, тоже пренебрегаем, умножаем на 4 и получаем 2млн проданных копий.
Это в самом минимальном варианте, поскольку не учитывались выше озвученные факторы или влияние консольной розницы. Как ее считали?! Там потери на логистику и дистрибуцию намного больше, чем в цифре.
То есть те самые данные, которые периодически озвучивала Юби.
Другое дело, что подобные аналитические сервисы вычисляют результат по известным алгоритмам, исходя от общедоступной и приблизительной информации. Вот по тому же стимспаю, который имеет погрешность. Или учитывают корреляцию этих данных к играм из списка желаемого, открытым ачивкам и прочей стате, там формула сложнее.
Но так или иначе, подобные приблизительные выкладки может сделать любой юзер ПГ, только зачем, когда можно просто бегать и писать: вы фсе врети!
Отличной игре отличные продажи, прошли с другом с огромным удовольствием!