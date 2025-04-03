Самой кассовой новинкой марта в Steam стала Split Fiction

Аналитический сервис GameDiscoverCo опубликовал список самых прибыльных релизов марта в Steam, где на первое место вышла кооперативная приключенческая игра Split Fiction от Hazelight Studios.

По данным GameDiscoverCo, валовая выручка Split Fiction в Steam превысила 40 миллионов долларов к концу месяца. При этом игра показывает отличные продажи и на консолях, хотя конкретные цифры по PlayStation 5 и Xbox Series не раскрываются.

На втором месте расположился инди-хит Schedule I, который отправился в ранний доступ 25 марта и всего за несколько дней сумел заработать 35,4 миллиона долларов.

Замыкает тройку лидеров Assassin’s Creed Shadows, собравший 33,8 миллиона долларов. По оценкам аналитиков, это составляет примерно четверть от общего дохода игры на всех платформах.

Топ-10 самых кассовых новинок марта в Steam по валовой выручке:

Split Fiction — 42,4 млн долларов Schedule I — 35,4 млн долларов Assassin’s Creed Shadows — 33,8 млн долларов InZOI — 26,1 млн долларов FragPunk — 11,3 млн долларов The First Berserker: Khazan — 10,5 млн долларов Grand Theft Auto V Enhanced — 9,2 млн долларов Two Point Museum — 7,9 млн долларов Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land — 4,2 млн долларов BLEACH Rebirth of Souls — 3,9 млн долларов

Важно учитывать, что опубликованные суммы являются валовой выручкой, то есть без учета комиссии Steam и налогов. Чистый доход разработчиков оказался ниже.

Таким образом, март стал особенно успешным для кооперативных и приключенческих игр, а также для крупных франшиз. В ближайшие месяцы тенденции могут измениться, но пока что Split Fiction уверенно лидирует среди новых релизов.