Бета Splitgate 2 не выдержала нагрузки - разработчики принесли извинения

Бета-версия Splitgate 2, стартовавшая 22 мая, обернулась техническим провалом: игра не выдержала наплыва пользователей, и команда 1047 Games была вынуждена оперативно отключить серверы. Сейчас студия активно работает над устранением ошибок и обещает как можно скорее вернуть проект онлайн.

По словам генерального директора 1047 Games Яна Проулкса, разработчики были уверены в готовности проекта к публичному тестированию, но реальность оказалась иной. «Мы думали, что находимся в отличной форме, но, очевидно, это не так. Мне очень жаль», — заявил он в официальном обращении. «Мы не спали всю ночь, работаем без остановки и сделаем всё, чтобы исправить ситуацию».

Причины сбоев пока не полностью ясны. Команда сообщила лишь, что некоторые системы — в том числе начисление XP, прогресс и подбор матчей — начали работать с сильными задержками. При этом часть игроков, по их словам, не столкнулась с проблемами вовсе.

Несмотря на неудачный старт, 1047 Games заверяет, что Splitgate 2 будет доведена до ума. Студия пообещала фанатам: «Мы сделаем всё правильно — эта игра значит для нас очень много».