Разработчики из 1047 Games объявили, что открытый бета-тест футуристического шутера Splitgate 2 стартует 22 мая. Игра будет доступна бесплатно на PlayStation 4 и 5, Xbox One, Xbox Series X|S и PC через Steam — с полной поддержкой кроссплея между всеми платформами.

Splitgate 2 продолжает развивать идею шутера с порталами, объединяя динамичные перестрелки с возможностью телепортации. В рамках беты игрокам предложат более 25 видов оружия, включая новый энергетический карабин Borealis, свыше 15 карт — среди них масштабные арены Drought и Fracture, рассчитанные на 24 игрока, а также более 10 режимов. Среди последних особенно выделяется возвращение популярного режима Takedown, в котором команды борются до полного уничтожения противника.

Разработчики также тизерят загадочные «бесконечные» карты — подробности об этой системе появятся ближе к старту тестирования.