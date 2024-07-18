Состоялся анонс многопользовательского шутера Splitgate 2

1047 Games представили Splitgate 2, продолжение бесплатного многопользовательского шутера от первого лица вышедшего в 2021 году. Новая игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, а также PC через Steam и Epic Games Store в 2025 году.
"Создание оригинальной Splitgate было амбициозным, но рискованным шагом", - говорит Ян Проулкс, соучредитель и генеральный директор 1047 Games. "Игра начиналась в комнате общежития, а её оглушительный успех и сообщество превзошли все наши ожидания".
Splitgate 2 создана с нуля на базе движка Unreal Engine 5, предлагая фанатам шутеров AAA-класса, о котором они мечтали. Знаменитый экшен серии был полностью переработан звездной командой лучших разработчиков в индустрии. Это революционный шаг вперед для соревновательных шутеров, идеально подходящий как для начинающих игроков, так и для опытных фанатов Splitgate.
В новой системе рейтинговых матчей командный дух и личное мастерство одинаково важны. Сражайтесь бок о бок с друзьями или в одиночку, облачайтесь в броню элитных бойцов Splitgate 2 и доминируйте на арене в захватывающих противостояниях "4 на 4". Выбирайте фракцию, настраивайте оружие, осваивайте искусство порталов и ведите свою команду к победе на галактической арене.
Ключевые особенности Splitgate 2:
- Побеждайте с любого угла: Доминируйте на арене с помощью новейшего оружия - портальной пушки. Переворачивайте ход битвы с помощью многомерного боя через порталы, обходите врагов с фланга или используйте футуристическую физику для головокружительных воздушных убийств.
- Эволюция наступила: Splitgate 2 - это будущее жанра, где динамичное развитие портального оружия сочетается с режимами игры, основанными на целях, и футуристическими картами. Развивайте свои навыки, открывая новые возможности для каждой фракции, модернизируя оружие и раскрывая свой потенциал.
- Выберите свою фракцию: Мчитесь по полю боя в роли ловкого Аэроса, управляйте хаосом в роли тактика Меридиана или обрушьте на врагов всю мощь Сабраска. Используйте динамические способности и разнообразное оружие в соответствии со своим стилем игры. Экспериментируйте с разными фракциями, чтобы создать идеальную команду.
- Объединяйтесь и добивайтесь славы: Соберите команду друзей и завоюйте уважение всей галактики. Захватывайте контрольные точки, отражая атаки врагов со всех сторон. Действуйте сообща, уничтожайте противников и одерживайте победу!
Разработчики забили на первую часть после того, как онлайн просел. Вместо того, чтобы развивать и обновлять её они решили запилить 2 часть для инвесторов? Думаю со 2 честью будет тоже самое.
Отличная новость. Первая часть единственный, хороший, бесплатный, онлайн шутер.
По видео один вопрос. Ракеты с самонаведением или мне кажется?