Состоялся анонс многопользовательского шутера Splitgate 2

1047 Games представили Splitgate 2, продолжение бесплатного многопользовательского шутера от первого лица вышедшего в 2021 году. Новая игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, а также PC через Steam и Epic Games Store в 2025 году.

"Создание оригинальной Splitgate было амбициозным, но рискованным шагом", - говорит Ян Проулкс, соучредитель и генеральный директор 1047 Games. "Игра начиналась в комнате общежития, а её оглушительный успех и сообщество превзошли все наши ожидания".

Splitgate 2 создана с нуля на базе движка Unreal Engine 5, предлагая фанатам шутеров AAA-класса, о котором они мечтали. Знаменитый экшен серии был полностью переработан звездной командой лучших разработчиков в индустрии. Это революционный шаг вперед для соревновательных шутеров, идеально подходящий как для начинающих игроков, так и для опытных фанатов Splitgate.

В новой системе рейтинговых матчей командный дух и личное мастерство одинаково важны. Сражайтесь бок о бок с друзьями или в одиночку, облачайтесь в броню элитных бойцов Splitgate 2 и доминируйте на арене в захватывающих противостояниях "4 на 4". Выбирайте фракцию, настраивайте оружие, осваивайте искусство порталов и ведите свою команду к победе на галактической арене.

Ключевые особенности Splitgate 2: