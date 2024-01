Новое сообщение от авторов Spyro Reignited Trilogy заставило фанатов с волнением ждать новостей в 2024 году

Прошло шесть лет с момента выхода Spyro Reignited Trilogy и гораздо больше с момента выхода последней новой части серии. С 2008 года, когда вышла игра The Legend of Spyro: Dawn of the Dragon, не было ни одной полноценной новой игры Spyro the Dragon. Достаточно сказать, что поклонники фиолетового дракона не просто жаждут чего-то нового, а умирают от голода. Несмотря на то, что спрос на игру велик, а Spyro Reignited Trilogy продалась очень хорошо, Activision Blizzard так ничего и не сделала с серией. Похоже, ситуация может измениться.

На сайте X, ранее известном как Twitter, официальный аккаунт Spyro опубликовал твит "Девиз 2024", сопровождаемый изображением Spyro с текстом "Ты должен верить". Как и следовало ожидать, поклонники платформера с дракончиком восприняли это как тизер, ведь на первый взгляд так оно и есть. Является ли это намеком на то, что новая игра будет представлена или выпущена в 2024 году, кто знает, но, похоже, это толстый намек на то, что что-то произойдет в этом году

Конечно, возможно, что в этом твите нет ничего особенного, но это было бы жестоко по отношению к фанатам Spyro, которые, как уже было отмечено, отчаянно хотят, чтобы с франшизой что-то сделали. Более того, это происходит на фоне другого твита, который привлек внимание поклонников фиолетового дракона несколько недель назад. В твите говорилось о "последних экспериментах с Unreal Engine 5" от разработчика Toys for Bob, команды, стоящей за Spyro Reignited Trilogy. Очевидно, что если связать эти два твита, то это может указывать на то, что новая игра Spyro будет сделана на новом модном движке Unreal Engine 5.

Мы нашли время, чтобы собраться вместе и поделиться нашими последними экспериментами в UE5 - это был целый день отличных презентаций с большим количеством уроков и свежих идей для нового года!!!