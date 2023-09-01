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Spyro Reignited Trilogy 13.11.2018
8.4 152 оценки

Продажи Spyro Reignited Trilogy превысили 10 миллионов копий

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monk70
Новости

Spyro Reignited Trilogy продала 10 миллионов единиц, сообщили издатель Activision и разработчик Toys for Bob.

Коллекция, включающая ремейки игр Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto's Rage! и Spyro: Year of the Dragon, впервые была выпущена для PlayStation 4 и Xbox One 13 ноября 2018 года, а 3 сентября 2019 года — на Switch и ПК в Steam.

Серия Spyro отметит свое 25-летие 9 сентября. В пресс-релизе Activision призвала поклонников следить за аккаунтами серии в социальных сетях в Twitter, Facebook, YouTube и Instagram, «чтобы не отставать от празднования 25-летия».

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Luis_Se

Прекрасная трилогия! Для PS1 шедевр

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AlexFullBeast

По слухам, там уже полноценная новая игра выйдет скоро, но видимо затягивают с анонсами и релизами, чтобы эксклюзивно для консолей Xbox выпустить.

Sony выбрала то только Call of Duty на 10 лет, а остальное уходит на Xbox.

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Нейтан Дрейк

Я на релизе в стиме покупал. Прошёл по максимуму, но с ачивками задротскими не стал заморачиваться.

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