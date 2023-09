Продажи Spyro Reignited Trilogy превысили 10 миллионов копий ©

Spyro Reignited Trilogy продала 10 миллионов единиц, сообщили издатель Activision и разработчик Toys for Bob.

Коллекция, включающая ремейки игр Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto's Rage! и Spyro: Year of the Dragon, впервые была выпущена для PlayStation 4 и Xbox One 13 ноября 2018 года, а 3 сентября 2019 года — на Switch и ПК в Steam.

Серия Spyro отметит свое 25-летие 9 сентября. В пресс-релизе Activision призвала поклонников следить за аккаунтами серии в социальных сетях в Twitter, Facebook, YouTube и Instagram, «чтобы не отставать от празднования 25-летия».