Реалистичный шутер Squad получит серьезные изменения в геймплее ©

Прошло более 2,5 лет с тех пор, как игра Squad вышла из раннего доступа, и она по-прежнему пользуется популярностью. Однако разработчики посчитали, что пришло время исправить один из огрехов Раннего доступа. Результатом этого станут большие изменения в столкновениях пехоты в Squad.

Как говорится в большом сообщении на официальном сайте игры, студия Offworld Industries стремилась создать реалистичный и захватывающий шутер, в котором сотрудничество игроков является ключом к победе. При этом они должны были продолжить традиции популярного мода Project Reality для игры Battlefield 2, на основе которого был создан Project

Загвоздка в том, что в процессе разработки игры разработчики поддались современным "шутерным трендам", что несколько исказило их видение.

Во время раннего доступа были внесены изменения, поощряющие индивидуальные действия и "мгновенные награды" для участников столкновений.

Это привело к "размыванию" первоначальной концепции, что привело к ситуации, когда одного хорошего игрока с фланга было достаточно, чтобы вывести из строя всю команду. Таким образом, по мнению разработчиков, это в некоторой степени препятствует координации действий с союзниками.

Поэтому разработчикам пришлось потрудиться, чтобы вернуться к истокам Squad. После анализа поведения игроков и внутреннего тестирования были разработаны изменения, направленные на улучшение командной работы, удлинение стычек и предоставление новичкам более доступного геймплея. В то же время они призваны сделать игру более насыщенной запоминающимися моментами:

В целом, наше видение боевой системы в Squad предполагает переход к улучшенной командной работе и сотрудничеству, более длительным и стратегическим столкновениям и более доступному опыту для игроков. Мы ожидаем, что это коренным образом изменит то, как играют в Squad. Преимущества будут далеко идущими, способствуя большей вовлеченности игроков и более динамичным и запоминающимся моментам, что в конечном итоге закрепит за Squad позицию лучшего многопользовательского шутера от первого лица, который основан на командной работе и стратегическом мышлении".

Как именно разработчики намерены достичь этой цели? В посте подробно описаны самые важные изменения.

Во-первых, студия Offworld хочет уменьшить подвижность игроков. Персонажи не только будут двигаться и восстанавливаться медленнее, но и потеряют доступ к "движениям ниндзя", таким как лазание или ловля краев во время полета по воздуху. Кроме того, падения с большой высоты будут более болезненными, хотя урон от них также станет более "предсказуемым".

Во-вторых, заградительный огонь будет сильнее воздействовать на игроков. Система получит визуальную реконструкцию, что усложнит определение расстояния и прицеливание, при этом у каждого оружия будет свой коэффициент "парирования" противника. Это также позволит новым игрокам помочь команде.

В-третьих, все оружие будет переработано с нуля, чтобы стычки не заканчивались после одного-двух выстрелов. Это будет сопровождаться, помимо прочего, изменениями с более "утонченной" отдачей и ослаблением точного прицеливания (хотя, в свою очередь, пули всегда будут лететь туда, куда вы их направляете). Как бы между прочим, это позволит новым игрокам дольше оставаться в живых.

Кроме того, есть незначительные, но существенные изменения, например, с прицелами ( повышенное увеличение, но и большее ограничение поля зрения). Разработчики хотят дать игрокам возможность протестировать эти модификации в неопределенном будущем, хотя и не собираются торопиться с внедрением нововведений. Мы надеемся узнать больше об этом в ближайшее время.

Большинство игроков, похоже, заинтригованы идеями разработчиков, хотя есть и отдельные критические замечания, в основном касающиеся ограничений мобильности..... Тем не менее, даже большинство игроков, которые будут скучать по "паркуру на городских картах", считают, что замедление игрового процесса пойдет на пользу Squad.

Конечно, с некоторой оговоркой, все зависит от деталей реализации этих систем. Некоторые фанаты также выразили надежду, что масштабность изменений не обернется тонной новых багов.