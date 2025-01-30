Разработчики STALCRAFT: X рассказали о последнем обновлении в специальном ролике

Вчера STALCRAFT: X, онлайн-игра в открытом мире Чернобыльской Зоны, получила очередное обновление. Разработчики из EXBO подготовили видео, в котором подробно рассказали обо всех изменениях.
Игроков ждут новые механики, улучшенный баланс и дополнительные активности. В мире STALCRAFT: X каждый может выбрать свой путь — охота за артефактами, исследование тайников, торговля, участие в войнах группировок и многое другое. Игра предлагает как PvP, так и PvE-контент, создавая неповторимую атмосферу выживания.
Но сначала будешь пол года др#чить репутацию, собирать какахи и сосать лапу тех, кто это уже прошел
Как и во всех ММО проектах.
Бутчер, это уже зашкварно, тебе такие новости постить. Позор.