Разработчики STALCRAFT: X рассказали о последнем обновлении в специальном ролике

Вчера STALCRAFT: X, онлайн-игра в открытом мире Чернобыльской Зоны, получила очередное обновление. Разработчики из EXBO подготовили видео, в котором подробно рассказали обо всех изменениях.

Игроков ждут новые механики, улучшенный баланс и дополнительные активности. В мире STALCRAFT: X каждый может выбрать свой путь — охота за артефактами, исследование тайников, торговля, участие в войнах группировок и многое другое. Игра предлагает как PvP, так и PvE-контент, создавая неповторимую атмосферу выживания.