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STALCRAFT: X 04.12.2014
Экшен, Шутер, MMO, Условно-бесплатная, От первого лица, Открытый мир
6.7 170 оценок

Разработчики STALCRAFT: X рассказали о последнем обновлении в специальном ролике

butcher69
Новости

Вчера STALCRAFT: X, онлайн-игра в открытом мире Чернобыльской Зоны, получила очередное обновление. Разработчики из EXBO подготовили видео, в котором подробно рассказали обо всех изменениях.

Игроков ждут новые механики, улучшенный баланс и дополнительные активности. В мире STALCRAFT: X каждый может выбрать свой путь — охота за артефактами, исследование тайников, торговля, участие в войнах группировок и многое другое. Игра предлагает как PvP, так и PvE-контент, создавая неповторимую атмосферу выживания.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
NFiria
Игроков ждут новые механики, улучшенный баланс и дополнительные активности. В мире STALCRAFT: X каждый может выбрать свой путь — охота за артефактами, исследование тайников, торговля, участие в войнах группировок и многое другое. Игра предлагает как PvP, так и PvE-контент, создавая неповторимую атмосферу выживания.

Но сначала будешь пол года др#чить репутацию, собирать какахи и сосать лапу тех, кто это уже прошел

1
Destroited

Как и во всех ММО проектах.

1
Котаро

Бутчер, это уже зашкварно, тебе такие новости постить. Позор.

0