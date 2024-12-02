В STALCRAFT X появится новый зимний биом

На выставке РЭД ЭКСПО генеральный директор студии EXBO анонсировал масштабное обновление для STALCRAFT X. Игроков ждёт новый зимний биом, который привнесёт в игру атмосферу снега, сугробов и ледяных чащ. Побелевшие деревья, падающий снег и уютные хижины с кострами создадут по-настоящему зимнее настроение.

STALCRAFT X — это онлайн-шутер с элементами выживания, ролевой игры и открытым миром, выросший из модификации для Minecraft. Геймерам предстоит примкнуть к одной из двух фракций и исследовать радиоактивную Зону, полную опасностей, аномалий и ценных артефактов.

В игре присутствуют сюжетные задания, PvP-сражения и прокачка убежища, что позволяет каждому игроку находить уникальные пути для развития.