В STALCRAFT X появится новый зимний биом

На выставке РЭД ЭКСПО генеральный директор студии EXBO анонсировал масштабное обновление для STALCRAFT X. Игроков ждёт новый зимний биом, который привнесёт в игру атмосферу снега, сугробов и ледяных чащ. Побелевшие деревья, падающий снег и уютные хижины с кострами создадут по-настоящему зимнее настроение.
STALCRAFT X — это онлайн-шутер с элементами выживания, ролевой игры и открытым миром, выросший из модификации для Minecraft. Геймерам предстоит примкнуть к одной из двух фракций и исследовать радиоактивную Зону, полную опасностей, аномалий и ценных артефактов.
В игре присутствуют сюжетные задания, PvP-сражения и прокачка убежища, что позволяет каждому игроку находить уникальные пути для развития.
Зато в сталкере 2 есть это
Это баг где костер исчезает?
это баг, где все ссутся
пьют водку через противогаз и ссут через штаны
анекдот
ватсон и холмс стоят ссут
ватсон: холмс, почему я ссу тихо, а вы громко?
холмс: элементарно ватсон! вы мне ссыте на пальто, а я вам на ботинки.
энурез)
Мне не зашла игра!!! Will To Live Online будет покруче
🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢
хоть где то живая зона есть
Когда б уже Сталкер 11?
А что за биом?
Уважение разрабам, смогли с обычного мода под Майнкрафт вырасти до полноценной игры
до полноценной фритуплей донатной дрочильни*
очередная выставка кала чтоль раз этому уг хоть секунду внимания уделяют там ? 🤌