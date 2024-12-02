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STALCRAFT: X 04.12.2014
Экшен, Шутер, MMO, Условно-бесплатная, От первого лица, Открытый мир
6.7 144 оценки

В STALCRAFT X появится новый зимний биом

butcher69
Новости

На выставке РЭД ЭКСПО генеральный директор студии EXBO анонсировал масштабное обновление для STALCRAFT X. Игроков ждёт новый зимний биом, который привнесёт в игру атмосферу снега, сугробов и ледяных чащ. Побелевшие деревья, падающий снег и уютные хижины с кострами создадут по-настоящему зимнее настроение.

STALCRAFT X — это онлайн-шутер с элементами выживания, ролевой игры и открытым миром, выросший из модификации для Minecraft. Геймерам предстоит примкнуть к одной из двух фракций и исследовать радиоактивную Зону, полную опасностей, аномалий и ценных артефактов.

В игре присутствуют сюжетные задания, PvP-сражения и прокачка убежища, что позволяет каждому игроку находить уникальные пути для развития.

15
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Диванный Боец

Зато в сталкере 2 есть это

20
MaxSP

Это баг где костер исчезает?

0
lowbrown MaxSP

это баг, где все ссутся

3
Night Strider

пьют водку через противогаз и ссут через штаны

6
martin32

анекдот

ватсон и холмс стоят ссут

ватсон: холмс, почему я ссу тихо, а вы громко?

холмс: элементарно ватсон! вы мне ссыте на пальто, а я вам на ботинки.

4
Джонни ди Night Strider

энурез)

0
Руслан Меркулов 2

Мне не зашла игра!!! Will To Live Online будет покруче

1
Леший3

🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢

0
rei_nyasha

хоть где то живая зона есть

0
Капеллиместари

Когда б уже Сталкер 11?

0
DrivenEnok

А что за биом?

0
Nodas

Уважение разрабам, смогли с обычного мода под Майнкрафт вырасти до полноценной игры

-2
Night Strider

до полноценной фритуплей донатной дрочильни*

3
Wolfenstein

очередная выставка кала чтоль раз этому уг хоть секунду внимания уделяют там ? 🤌

-7