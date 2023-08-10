Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl показали новые скриншоты

Студия GSC Game World представила новые скриншоты ролевого шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Они были взяты из билда который, как ранее стало известно, будет представлен на стенде Xbox в рамках предстоящей Gamescom 2023 в конце августа.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl разрабатывается для ПК и Xbox Series X|S и дата выхода игры пока неизвестна.
Очень знакомое депо.
Если на Gamescom 2023 анонсируют продолжение серии "Метро", Сталкер станет нервно дышать...
Ну они в целом довольно разные игры. Метро не замена сталкера как и сталкер не замена метро
Это ждем
С постановочных трейлеров надёргали что ли.
4 скрина, ауфффф....
Это старые скрины из трейлера
Конечно, новость тупо для рейтинга сделана
Былоб ваще шикарно еслиб и эта игра вышла в этом году, прям год бы был отличным, столько игр вышло и ещё выйдет хороших, и эта бы не помешала, в топку хейтеров, хочу играть не смотря ни на что! Игр много не бывает!
Вроде это из ролика ничего нового
Это Escape from Tarkov? Новую локацию добавили?
Все это по факту было в оригинале только с менее сочной картинкой. При чем тут Тарков? 🤔
Красиво. Надеюсь видео геймплея со стенда появится. Актуальный билд хочется увидеть
Ребы, я в первую играл минут 30 потом снёс ибо показалась унылым глючным недошутером. Стоит ли вторую ждать?
Нет.