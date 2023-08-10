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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 2023 г.
8.5 3 494 оценки

Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl показали новые скриншоты

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butcher69
Новости

Студия GSC Game World представила новые скриншоты ролевого шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Они были взяты из билда который, как ранее стало известно, будет представлен на стенде Xbox в рамках предстоящей Gamescom 2023 в конце августа.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl разрабатывается для ПК и Xbox Series X|S и дата выхода игры пока неизвестна.

-12
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
warp 37

Очень знакомое депо.

5
Избранный Белиара

Если на Gamescom 2023 анонсируют продолжение серии "Метро", Сталкер станет нервно дышать...

5
DenisVTR

Ну они в целом довольно разные игры. Метро не замена сталкера как и сталкер не замена метро

0
жифорсник

Это ждем

0
tvorog8088

С постановочных трейлеров надёргали что ли.

1
ISDAvvadon

4 скрина, ауфффф....

1
Punisher1

Это старые скрины из трейлера

0
StingerV

Конечно, новость тупо для рейтинга сделана

1
StingerV

Былоб ваще шикарно еслиб и эта игра вышла в этом году, прям год бы был отличным, столько игр вышло и ещё выйдет хороших, и эта бы не помешала, в топку хейтеров, хочу играть не смотря ни на что! Игр много не бывает!

0
жифорсник

Вроде это из ролика ничего нового

0
Real Slim Shady

Это Escape from Tarkov? Новую локацию добавили?

-2
AlexFullBeast
Это Escape from Tarkov? Новую локацию добавили?

Все это по факту было в оригинале только с менее сочной картинкой. При чем тут Тарков? 🤔

0
AlexFullBeast

Красиво. Надеюсь видео геймплея со стенда появится. Актуальный билд хочется увидеть

-5
Protocol10

Ребы, я в первую играл минут 30 потом снёс ибо показалась унылым глючным недошутером. Стоит ли вторую ждать?

-9
Glukinc

Нет.

3