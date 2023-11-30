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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 1-й квартал 2024 г.
8.4 3 678 оценок

Четыре концовки и 40 часов на прохождение сюжета: авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 раскрыли некоторые детали

butcher69
Новости

В следующем году франшиза S.T.A.L.K.E.R. вернется в индустрию после многолетнего затишья. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl станет началом новой эры для этой серии.

В недавнем интервью GSC Game World рассказала о ходе разработки, подтвердив, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl предложит 40 часов основного сюжетного контента.

С 40 часами сюжетного контента любители полностью проходить игру могут рассчитывать на еще более длительный опыт. Во время интервью GSC Game World подтвердила наличие четырех альтернативных концовок для игры, что стимулирует не только одно прохождение.

Студия уточнила, что побочные задания будут играть важную роль в повествовании. Эти задания, в которых на первый план выходит самостоятельность игрока, будут предлагать различные исходы в зависимости от его выбора, имеющего разную важность.

Помимо подробностей о сюжетном режиме, в ходе интервью студия рассказала о режиме 60FPS для игры на Xbox Series X.

Недавно вышедшие игры, такие как Marvel's Spider-Man 2 и Alan Wake 2, предлагают около 20 часов контента в основном сюжете. Поэтому Stalker 2: Heart of Chornobyl может значительно превосходить эти игры в этом плане.

В настоящее время Stalker 2: Heart of Chornobyl находится на стадии полировки, чтобы успеть к релизу в 1 квартале 2024 года. В 2024 году она войдет в число основных игр на Game Pass, что позволит широкому кругу подписчиков опробовать ее перед покупкой.

7
30
Комментарии: 30
Ваш комментарий
shhelkun

Ну в декабре многие своими желаниями делятся , в надежде что они в новом году сбудутся

4
darkMarshall

Будет интересно взглянуть

2
Floww

чет я не понял, то разработка вообще встала, то тишина, то вдруг уже на стадии полировки)

2
Oscilograf

Всё просто. Разработка вообще встала, но разработчики кое-что друг у друга полирнули.

-1
Комментарий удален
CAN I HABE PIZZA PLS

Да зачем всё это. Можно просто понюхать гoвна. То же самое.

-3
MeduzaRUS CAN I HABE PIZZA PLS

🤣🤣🤣🤣🤣🤣

-3
TAPAKAH222
В 2024 году она войдет в число основных игр на Game Pass, что позволит широкому кругу подписчиков опробовать ее перед покупкой.

1. Не 2024 год

2. Не Game Pass, а бесплатная версия в GOG

3. Не покупка.

0
hpi

Спидрунеры покажут.

0
ilyakingcud

Посмотрим что получится. Если хотя бы убить время будет, значит свою цену стоит

0
CraftyWest

Пофиг, самое интересное мододелы сделают. Это тупо база для будущих модов

-2
kekeskrekes

НИ ОДНА игра на 4 энжине не имела адекватной поддержки модов игроками и уж тем более разработчиками, единственное это в некоторых играх меняли скины гг и его оружия, а старики которые ковырялись в прошлых сталкерах не смогут, что либо сделать в сталкере 2

0
6363

Свежо предание да вериться с трудом, что игра вообще выйдет, а если и выйдет не будет сырым куском кода.

-2
Вадим Бухтуев

Я бы перенёс игру на декабрь 2024 года, игра очень сырая, а так хоть Бета версия получится

-2
CAN I HABE PIZZA PLS
В следующем году франшиза S.T.A.L.K.E.R. вернется в индустрию после многолетнего затишья.

Пруфы, Билли?

-2
saa0891
что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl предложит 40 часов основного сюжетного контента.

Есть только один маленький нюанс не известно сколько потребуется лет что бы довести это поделие хоть до какой то кондиции и выйдет ли оно вообще,а так можно писать что потребуется 400 часов для прохождения сюжета, всё равно толку ноль,GSC вообще пофиг что писать.

-2
Oscilograf
В 2024 году она войдет в число основных игр на Game Pass, что позволит широкому кругу подписчиков

пустить её по кругу

-2
Smoke_Mid_Everyday

Я не понял почему либерахи админы удаляют комменты?

Теперь по игре: Это параша вообще не выйдет, ведь гсц гей ворлдс делают только трейлеры в 3д максе, а игра сырая как на движке юнити

-3
Комментарий удален
Destroited Юрец Одесса

Скоро тут за аватарку будут банить, и ты кстати в группе риска ибо Рик Санчез не толлерантен а это кошмар из кошмаров.

0
Юрец Одесса Destroited

Ну ерунду уже не говори. Если что я сам удалил коммент свой. И если аватар будет оскорблять, особенно есть кадры, которые оскорбляют Россию на аватаре, так те конечно будут банить

0
WittyOrvilleton

40 часов только на основной квест... щедро-щедро.

-3
JIoMTuK
В следующем году франшиза S.T.A.L.K.E.R. вернется в индустрию после многолетнего затишья.

не факт)

-3
ДолойТолерантность

Как может занять 40 часов прохождение того, чего не существует в природе?!

-4
MeduzaRUS

Спс, не надо😅

-4
Дома лучше всего

Первый же установишь и будешь играть, а здесь пишешь свой высер.

3
UralGames83Ru

Уйдет 40 часов на прохождения игры, которая никогда не выйдет)))

-4
вупсич пупсич

CAN I HABE PIZZA PLS норм угарел. Глупость, но смешно.
А так, давайте просто ждать игру.
Смысл её ненавидеть еще того, как она вышла.
Не мешайте свою тупую никчемную политическую позицию с игрой.

-1
TheNikolay00 вупсич пупсич
Не мешайте свою тупую никчемную политическую позицию с игрой

Лол, ты это серьёзно?

-1
вупсич пупсич TheNikolay00

да

1
M1KERUS

Кто будет играть в это,тот без самоуважения,ну кроме 404х

-5
PILOT82T

Ну после такого слива,в общем то то нечего уже и ждать,этого Ждалкера 2.

-6