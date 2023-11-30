Четыре концовки и 40 часов на прохождение сюжета: авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 раскрыли некоторые детали

В следующем году франшиза S.T.A.L.K.E.R. вернется в индустрию после многолетнего затишья. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl станет началом новой эры для этой серии.
В недавнем интервью GSC Game World рассказала о ходе разработки, подтвердив, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl предложит 40 часов основного сюжетного контента.
С 40 часами сюжетного контента любители полностью проходить игру могут рассчитывать на еще более длительный опыт. Во время интервью GSC Game World подтвердила наличие четырех альтернативных концовок для игры, что стимулирует не только одно прохождение.
Студия уточнила, что побочные задания будут играть важную роль в повествовании. Эти задания, в которых на первый план выходит самостоятельность игрока, будут предлагать различные исходы в зависимости от его выбора, имеющего разную важность.
Помимо подробностей о сюжетном режиме, в ходе интервью студия рассказала о режиме 60FPS для игры на Xbox Series X.
Недавно вышедшие игры, такие как Marvel's Spider-Man 2 и Alan Wake 2, предлагают около 20 часов контента в основном сюжете. Поэтому Stalker 2: Heart of Chornobyl может значительно превосходить эти игры в этом плане.
В настоящее время Stalker 2: Heart of Chornobyl находится на стадии полировки, чтобы успеть к релизу в 1 квартале 2024 года. В 2024 году она войдет в число основных игр на Game Pass, что позволит широкому кругу подписчиков опробовать ее перед покупкой.
Ну в декабре многие своими желаниями делятся , в надежде что они в новом году сбудутся
Будет интересно взглянуть
чет я не понял, то разработка вообще встала, то тишина, то вдруг уже на стадии полировки)
Всё просто. Разработка вообще встала, но разработчики кое-что друг у друга полирнули.
Да зачем всё это. Можно просто понюхать гoвна. То же самое.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
1. Не 2024 год
2. Не Game Pass, а бесплатная версия в GOG
3. Не покупка.
Спидрунеры покажут.
Посмотрим что получится. Если хотя бы убить время будет, значит свою цену стоит
Пофиг, самое интересное мододелы сделают. Это тупо база для будущих модов
НИ ОДНА игра на 4 энжине не имела адекватной поддержки модов игроками и уж тем более разработчиками, единственное это в некоторых играх меняли скины гг и его оружия, а старики которые ковырялись в прошлых сталкерах не смогут, что либо сделать в сталкере 2
Свежо предание да вериться с трудом, что игра вообще выйдет, а если и выйдет не будет сырым куском кода.
Я бы перенёс игру на декабрь 2024 года, игра очень сырая, а так хоть Бета версия получится
Пруфы, Билли?
Есть только один маленький нюанс не известно сколько потребуется лет что бы довести это поделие хоть до какой то кондиции и выйдет ли оно вообще,а так можно писать что потребуется 400 часов для прохождения сюжета, всё равно толку ноль,GSC вообще пофиг что писать.
пустить её по кругу
Я не понял почему либерахи админы удаляют комменты?
Теперь по игре: Это параша вообще не выйдет, ведь гсц гей ворлдс делают только трейлеры в 3д максе, а игра сырая как на движке юнити
Скоро тут за аватарку будут банить, и ты кстати в группе риска ибо Рик Санчез не толлерантен а это кошмар из кошмаров.
Ну ерунду уже не говори. Если что я сам удалил коммент свой. И если аватар будет оскорблять, особенно есть кадры, которые оскорбляют Россию на аватаре, так те конечно будут банить
40 часов только на основной квест... щедро-щедро.
не факт)
Как может занять 40 часов прохождение того, чего не существует в природе?!
Спс, не надо😅
Первый же установишь и будешь играть, а здесь пишешь свой высер.
Уйдет 40 часов на прохождения игры, которая никогда не выйдет)))
CAN I HABE PIZZA PLS норм угарел. Глупость, но смешно.
А так, давайте просто ждать игру.
Смысл её ненавидеть еще того, как она вышла.
Не мешайте свою тупую никчемную политическую позицию с игрой.
Лол, ты это серьёзно?
да
Кто будет играть в это,тот без самоуважения,ну кроме 404х
Ну после такого слива,в общем то то нечего уже и ждать,этого Ждалкера 2.