Пользователь под ником Stalker2News разместил две полные записи геймплея из S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, предназначенные для прессы. Они демонстрируют бои с бандитами в Зоне.
В первом ролике главный герой Скиф вступает в столкновение с местными обитателями, держа в руках автомат «Гадюка-5». Во втором видео показана ночная перестрелка на окраине Зоны, где Скиф, вероятно, наткнулся на засаду, устроенную для сталкеров, нагруженных добычей.
Эти кадры ранее мелькали в обзорах, но теперь были опубликованы полностью. Релиз игры запланирован на 20 ноября и будет доступен на PC, Xbox Series X/S, а также в подписке Game Pass.
Для STALKER 2 вышли новые геймплейные ролики с бандитскими перестрелками
Пользователь под ником Stalker2News разместил две полные записи геймплея из S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, предназначенные для прессы. Они демонстрируют бои с бандитами в Зоне.
Озвучка полнейшее 💩 всю атмосферу портит.
после выхода поправят, можно накатить модами из первой части
Какие это бандиты, они на английском орут, это какие то наёмники западные
Мазл флэши чёт совсем слабые
Мы это уже видели. Ролик, где ночь был показан ещё на геймском
По сравнению с последней частью выглядит, конечно, круто. Но на фоне уже вышедших шуанов - такое себе.
небьющиеся стекла из которых летят опилки при попадании) ммм)) красота. ну про всякие современные шутерные механики и фишечки качества жизни я вообще молчу. в общем классный ремастер первого сталкача будет)
Без русской озвучки вообще не канает.
Лимончик тебе пиндосина!
Что не новые подробности - ты каждый раз находишь другую тему чтоб поныть.
так у него ресентимент лютейший, не удивительно.
На лангуяге -50% атмосферы.
Да видели уже это, показывали они, второе видео если не ошибаюсь было первым показано ранее, а недавно был геймплей небольшой, там показали момент из первого ролика.
Звуки выстрелов качественные!!! Мне лично пока все в игре нравится , на релизе буду кайфовать от игры. Только не хватает озвучки русской , бандиты по английски кричат , что то не то. От выстрелов калаша звук шикарен .
За русскую озвучку можно не переживать.
GamesVoice сказали что сделают её.
Там все органично сделано и без нее!
Особенно вспышка от выстрела хорошо сделана, жаль, что они ее в игру не добавили.
они такого не говорили чел.
в игре нет возможности наклониться или игрок не в курсе об этом
На Ютубе уже с утра гуляет
Надеюсь они пол игры не вырежут как поступили с 1 частью!
оставят только легендарный батон
Прикольно.Помню в ЗП с разогнанной Гадюкой можно было практически всю игру пробегать)
В общем, тут либо инглишь, либо украинский язык, русишь нема?)
Только сабы. Но скорее всего озвучит какая-нибудь студия. Какой бы паршивой (если она таковой окажется) игра бы ни была, серия-то легендарная. Не оставят без русского дубляжа 100%
Автор- шляпа. Старье выложил.
Разве мы это не видели??
Ну и дерьмо... Надеюсь не получиться ее случайно с торрента скачать и установить.
отлично выглядит! возьму отпуск ближе к дате выхода.