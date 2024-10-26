ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8 4 285 оценок

Для STALKER 2 вышли новые геймплейные ролики с бандитскими перестрелками

Simple Jack
Новости

Пользователь под ником Stalker2News разместил две полные записи геймплея из S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, предназначенные для прессы. Они демонстрируют бои с бандитами в Зоне.

В первом ролике главный герой Скиф вступает в столкновение с местными обитателями, держа в руках автомат «Гадюка-5». Во втором видео показана ночная перестрелка на окраине Зоны, где Скиф, вероятно, наткнулся на засаду, устроенную для сталкеров, нагруженных добычей.

Эти кадры ранее мелькали в обзорах, но теперь были опубликованы полностью. Релиз игры запланирован на 20 ноября и будет доступен на PC, Xbox Series X/S, а также в подписке Game Pass.

Источник  
0
28
Комментарии: 28
Ваш комментарий
RaptoR BTR

Озвучка полнейшее 💩 всю атмосферу портит.

13
Темный-Властелин

после выхода поправят, можно накатить модами из первой части

-8
Unicorling

Какие это бандиты, они на английском орут, это какие то наёмники западные

12
Gradient_Zero

Мазл флэши чёт совсем слабые

5
Никита Дроздоvv

Мы это уже видели. Ролик, где ночь был показан ещё на геймском

4
CAN I HABE PIZZA PLS

По сравнению с последней частью выглядит, конечно, круто. Но на фоне уже вышедших шуанов - такое себе.

4
muxamor2011

небьющиеся стекла из которых летят опилки при попадании) ммм)) красота. ну про всякие современные шутерные механики и фишечки качества жизни я вообще молчу. в общем классный ремастер первого сталкача будет)

4
saa0891

Без русской озвучки вообще не канает.

Лимончик тебе пиндосина!

3
Spillik

Что не новые подробности - ты каждый раз находишь другую тему чтоб поныть.

1
GRENMAN.11 Spillik

так у него ресентимент лютейший, не удивительно.

0
tvorog8088

На лангуяге -50% атмосферы.

3
Schong Di

Да видели уже это, показывали они, второе видео если не ошибаюсь было первым показано ранее, а недавно был геймплей небольшой, там показали момент из первого ролика.

2
AlekseiP

Звуки выстрелов качественные!!! Мне лично пока все в игре нравится , на релизе буду кайфовать от игры. Только не хватает озвучки русской , бандиты по английски кричат , что то не то. От выстрелов калаша звук шикарен .

1
Tiktotayou124

За русскую озвучку можно не переживать.

GamesVoice сказали что сделают её.

0
Demon-Lord
Только не хватает озвучки русской

Там все органично сделано и без нее!

-12
ABRASцовы Demon-Lord

Особенно вспышка от выстрела хорошо сделана, жаль, что они ее в игру не добавили.

-1
muxamor2011 Tiktotayou124

они такого не говорили чел.

1
Alister Soul

в игре нет возможности наклониться или игрок не в курсе об этом

1
Комментарий удален
Гамер132

На Ютубе уже с утра гуляет

1
SERGEY-SP

Надеюсь они пол игры не вырежут как поступили с 1 частью!

0
Destroited

оставят только легендарный батон

0
Lvinomord

Прикольно.Помню в ЗП с разогнанной Гадюкой можно было практически всю игру пробегать)

0
hamshut

В общем, тут либо инглишь, либо украинский язык, русишь нема?)

0
CAN I HABE PIZZA PLS

Только сабы. Но скорее всего озвучит какая-нибудь студия. Какой бы паршивой (если она таковой окажется) игра бы ни была, серия-то легендарная. Не оставят без русского дубляжа 100%

-2
cuckold

Автор- шляпа. Старье выложил.

0
QD19

Разве мы это не видели??

0
Mirrorphoenix

Ну и дерьмо... Надеюсь не получиться ее случайно с торрента скачать и установить.

-1
KleptomaniacalAlbert

отлично выглядит! возьму отпуск ближе к дате выхода.

-7