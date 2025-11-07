GSC Game World показали новый инвентарь

GSC показали обновлённое окно инвентаря, была добавлена статистика защиты и характеристики артефактов и расходников.
Инвентарь больше приближен к оригинальным частям серии.
Привет, сталкеры! Обновление 1.7 всё ближе. Сегодня давайте взглянем на обновлённую статистику инвентаря и снаряжения. Мы добавили статистику защиты, а также характеристики артефактов и расходников.
Новый инвентарь:
Старый инвентарь:
Шило на мыло.
Следующая новость - "Сотрудник ГСЦ покакал и вытер жёппу".
Бедный не расстраивайся
По 200 раз меняют и так был збз инвентарь!!!!!!!!!!!!!
более компактнее,одобряю
А не плохо, новый вариант нравится
еще бы они интерфейс сделали красивее