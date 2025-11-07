ЧАТ ИГРЫ
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 20 807 оценок

GSC Game World показали новый инвентарь

Глeб Глeб

GSC показали обновлённое окно инвентаря, была добавлена статистика защиты и характеристики артефактов и расходников.

Инвентарь больше приближен к оригинальным частям серии.

Привет, сталкеры! Обновление 1.7 всё ближе. Сегодня давайте взглянем на обновлённую статистику инвентаря и снаряжения. Мы добавили статистику защиты, а также характеристики артефактов и расходников.

Новый инвентарь:

Старый инвентарь:

A E

Шило на мыло.

14
Revan 1

Следующая новость - "Сотрудник ГСЦ покакал и вытер жёппу".

6
SilkySarge

Бедный не расстраивайся

7
WretchedQuenby

По 200 раз меняют и так был збз инвентарь!!!!!!!!!!!!!

5
WerGC

более компактнее,одобряю

4
Fronyx

А не плохо, новый вариант нравится

3
-zotik-

еще бы они интерфейс сделали красивее

2