Новый геймплейный отрывок S.T.A.L.K.E.R. 2 ©

Разработчики GSC Game World выпустили короткий видеоролик с кадрами геймплея.

Еще один толчок вперед, и уже можно увидеть безопасный и уютный Янив. За спиной слышны пронзительные войки, которые приближаются с каждой секундой. Рюкзак полон драгоценной хабар от набега, но уже нет сил держать его дальше. Кто-то там знает... В такие моменты стоит начать прощаться с хабаром или с жизнью, в зависимости от того, какие ценности имеет человек.

Для подобных неприятностей у опытных сталкеров есть козырь в рукаве, такой же, как 16 лет назад. Надежный. Вкусный. И освежающий, как и должно быть.

Ничего примечательного, это всего лишь рекламная интеграция энергетика "NONSTOP" который присутствовал в предыдущих частях серии.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выйдет в 2023 году на PC и Xbox Series X/S. Игра будет доступна в Xbox Game Pass.