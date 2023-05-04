S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 2023 г.
8.6 3 360 оценок

Новый геймплейный отрывок S.T.A.L.K.E.R. 2

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Mandalordek
Новости

Разработчики GSC Game World выпустили короткий видеоролик с кадрами геймплея.

Еще один толчок вперед, и уже можно увидеть безопасный и уютный Янив. За спиной слышны пронзительные войки, которые приближаются с каждой секундой. Рюкзак полон драгоценной хабар от набега, но уже нет сил держать его дальше. Кто-то там знает... В такие моменты стоит начать прощаться с хабаром или с жизнью, в зависимости от того, какие ценности имеет человек.

Для подобных неприятностей у опытных сталкеров есть козырь в рукаве, такой же, как 16 лет назад. Надежный. Вкусный. И освежающий, как и должно быть.

Ничего примечательного, это всего лишь рекламная интеграция энергетика "NONSTOP" который присутствовал в предыдущих частях серии.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выйдет в 2023 году на PC и Xbox Series X/S. Игра будет доступна в Xbox Game Pass.

Трейлеры
7
26
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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart Of Chernobyl "Слитые материалы по S.T.A.L.K.E.R. 2"
Комментарии: 26
Ваш комментарий
SomeMark

Какой-то бред.

У вас тотальное затишье по материалам, никакого вменяемого геймплея/демонстрации, вокруг игры спекуляции даже со стороны западных игроков, сливы, а вы выдавливаете анимку использования энергетика. Дальше что, анимации использования аптечки или поедания батона?

Великолепный план, GSC. Просто охрененный, если я правильно понял. Надёжный, как швейцарские часы⁠⁠.

27
монcтр

это точно не очередной васянский мод? hah

13
Lunersun
выйдет в 2023 году
12
ACROSS The UNIVERSE
3
tvorog8088

Да, на мод похоже.

10
Uilenspiegel

Лол. Уже вышло миллионы модов и что бы разрабы не выпустили это будет похоже на мод))) Они сами стали заложниками своей лени.

1
Faradaiz

Анимация как в таркове

6
PunksPlay

А что там слышно по сливам? Как-то быстро утихло все. Или там ничего толкового не было?

5
Shеpard

Больше разрабов на понт брали, чем обладали чем-то действительно стоящим.

4
ABRASцовы

Там нечего было сливать, игру еще не начали разрабатывать.

2
Никита Дроздоvv

Сразу было понятно что это не к чему не приведёт

0
Михаил Исламов

Окружение абсолютно статичное... И да, выглядит как мод...

4
Васси

С каждым новым роликом графоуни всё хуже и хуже

4
SR388

Выглядит как мод аномали в который портировали анимации их таркова, лол.

3
Patrick Jones

вот до чего дошел модостроение на сталкер: мододелы переходят на инреал 5

2
Spezio

Смахивает на gunslinger

1
Alex Hawk

Выглядит хуже чем мод Redux. Серьёзно? Я как бы и не сомневаюсь в кривых руках разрабов, но это реально официальный видосий?

1
Oliver Afton

Янив=\ автор если хотел на укре написать, - то Янiв - ЯнОв

1
Oliver Afton

Аномали кста будто с модом на анимки еды\питья

1
Nuclearoz

anomaly на древнем xray приличнее и живее выглядит. А такие анимации уже давно есть в GUNSLINGER mod. GSC клоуны, ничего путного так и не показали по игре

1
ABRASцовы

А куда графен делся из прошлых "геймплейных" роликов?

1
6363

"S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выйдет в 2023 году на PC и Xbox Series X/S. Игра будет доступна в Xbox Game Pass."

автор ты уверен?)

0
Ольга Бузова

Скопировать из ганслингера анимку и назвать своим новым геймплеем - на выходе будет хуже любого фанатского мода

0
oleg21412

Как уже много раз сказали в комментариях, на видео просто какой-то ужас. Я после этого надеюсь, что сильной стороной игры будет сюжет, а не анимации

0
Никита Дроздоvv

Хз что люди недовольны как по мне выглядит хорошо по крайней мере анимация плаваная

0
Skvizgar

Такое чувство будто просто мод взяли...Типа Аномалии...

0