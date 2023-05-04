Новый геймплейный отрывок S.T.A.L.K.E.R. 2

Разработчики GSC Game World выпустили короткий видеоролик с кадрами геймплея.
Еще один толчок вперед, и уже можно увидеть безопасный и уютный Янив. За спиной слышны пронзительные войки, которые приближаются с каждой секундой. Рюкзак полон драгоценной хабар от набега, но уже нет сил держать его дальше. Кто-то там знает... В такие моменты стоит начать прощаться с хабаром или с жизнью, в зависимости от того, какие ценности имеет человек.
Для подобных неприятностей у опытных сталкеров есть козырь в рукаве, такой же, как 16 лет назад. Надежный. Вкусный. И освежающий, как и должно быть.
Ничего примечательного, это всего лишь рекламная интеграция энергетика "NONSTOP" который присутствовал в предыдущих частях серии.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выйдет в 2023 году на PC и Xbox Series X/S. Игра будет доступна в Xbox Game Pass.
Какой-то бред.
У вас тотальное затишье по материалам, никакого вменяемого геймплея/демонстрации, вокруг игры спекуляции даже со стороны западных игроков, сливы, а вы выдавливаете анимку использования энергетика. Дальше что, анимации использования аптечки или поедания батона?
Великолепный план, GSC. Просто охрененный, если я правильно понял. Надёжный, как швейцарские часы.
это точно не очередной васянский мод? hah
Да, на мод похоже.
Лол. Уже вышло миллионы модов и что бы разрабы не выпустили это будет похоже на мод))) Они сами стали заложниками своей лени.
Анимация как в таркове
А что там слышно по сливам? Как-то быстро утихло все. Или там ничего толкового не было?
Больше разрабов на понт брали, чем обладали чем-то действительно стоящим.
Там нечего было сливать, игру еще не начали разрабатывать.
Сразу было понятно что это не к чему не приведёт
Окружение абсолютно статичное... И да, выглядит как мод...
С каждым новым роликом графоуни всё хуже и хуже
Выглядит как мод аномали в который портировали анимации их таркова, лол.
вот до чего дошел модостроение на сталкер: мододелы переходят на инреал 5
Смахивает на gunslinger
Выглядит хуже чем мод Redux. Серьёзно? Я как бы и не сомневаюсь в кривых руках разрабов, но это реально официальный видосий?
Янив=\ автор если хотел на укре написать, - то Янiв - ЯнОв
Аномали кста будто с модом на анимки еды\питья
anomaly на древнем xray приличнее и живее выглядит. А такие анимации уже давно есть в GUNSLINGER mod. GSC клоуны, ничего путного так и не показали по игре
А куда графен делся из прошлых "геймплейных" роликов?
"S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выйдет в 2023 году на PC и Xbox Series X/S. Игра будет доступна в Xbox Game Pass."
автор ты уверен?)
Скопировать из ганслингера анимку и назвать своим новым геймплеем - на выходе будет хуже любого фанатского мода
Как уже много раз сказали в комментариях, на видео просто какой-то ужас. Я после этого надеюсь, что сильной стороной игры будет сюжет, а не анимации
Хз что люди недовольны как по мне выглядит хорошо по крайней мере анимация плаваная
Такое чувство будто просто мод взяли...Типа Аномалии...