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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 2023 г.
8.5 3 496 оценок

Похоже, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl всё же выйдет в этом году - в сеть попала возможная дата релиза

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monk70
Новости

Похоже, что дата выхода долгожданного шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl просочилась в сеть из магазина Koch Media. Однако, поскольку эта дата не была подтверждена GSC GameWorld, пока рекомендуется относиться к ней с недоверием.

Как заметил Эндрю Мармо, Plaion (магазин Koch Media) указал дату выпуска S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 1 декабря 2023 года. Plaion отвечает за глобальное издательство физических копий игры.

Судя по всему, это не дата-заполнитель. Как отметил Мармо, в других играх есть временные даты 31 декабря. 1 декабря также является пятницей, что может указывать на настоящую утечку. Мало того, Plaion ранее сообщала дату выхода Darksiders 2 для Nintendo Switch.

Насколько нам известно, Microsoft и GSC GameWorld продемонстрируют STALKER 2 на Gamescom 2023. Посетители смогут поиграть в демоверсию, и мы, скорее всего, получим новый трейлер.

-3
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
yrroodd

Скорее дата очередного переноса или трейлера или там еще какого события,например атаки подлых русских хацкеров...

4
Omnia Smirnow
например атаки подлых русских хацкеров...

Ну так по факту.

-3
Spillik

Если выйдет, что делать будешь?

0
warp 37

Отлично, а то предзаказ заждался уже.

0
saa0891

Эти пустобрёхи могут ещё 148 раз обосраться так то даже если дата в очередной раз появится это вообще ни чего не значит.

0
AlexVurhis

За все время разработки Ждалкера (будем считать стартом дата анонса - 2018 год), вышла Metro Exodus. Ее уже все прошли, кому было нужно. Сейчас планируется анонс следующей игры по Метро, а Ждалкер только получит играбельное демо и новый трейлер, и то не факт. Я сомневаюсь, что игра на релизе будет хоть что-то представлять, даже если она выйдет в следующем году. Слишком много вони от этого проекта. На релизе будет не игра, а лабиринт из стен, на которых будет излита вся желчь про русских, вот 100%. ну и про корабль, я думаю, там ни раз вспомнят...

-1
Whatta

то-есть то что исходус разрабатывался 5 лет (с 14 года и вышел в 19) тебя ну нииикаааак вообще не волнует?) лишь бы фигню очередную спороть да про клюкву на бедных невинных русских упомянуть. дети.

-1
dead2dog

тявкающие на игру будут играть в нее первыми...

-2
GRENMAN.11

факт)

-1
Augustus Pablo

Прелестно, еще и на родном языке, та ты ШО

-4
AlexFullBeast

Да нет же. Игры нет. Парни на PG уже выяснили это

-7