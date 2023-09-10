Сталкивалась и с худшим: Представители GSC Game World подтвердили, что пожар уничтожил только один этаж офиса

Официальный представитель компании GSC Game World подтвердил информацию о пожаре, который произошел 7 сентября в пражском офисе разработчика Stalker 2, а также заявил, что в настоящее время ведется расследование инцидента.
По словам менеджером по развитию бизнеса GSC Ольгой Рыжко, в результате инцидента никто не пострадал, однако один из трех этажей, занимаемых компанией, получил серьезные повреждения и требует "полного восстановления".
К счастью, никто из сотрудников офиса и рабочих в результате пожара не пострадал, что не может не радовать, - говорится в сообщении чешскому изданию Vortex. Несмотря на то, что пожар был ликвидирован, один из этажей офиса требует капитального ремонта. Дальнейшие подробности инцидента пока выясняются, - добавила она.
Это подтвердил на официальном Discord-канале Stalker еще один сотрудник GSC Game World под ником Mol1t. В сообщении Mol1t говорится следующее:
Это правда. К счастью, никто из сотрудников и работников офиса в результате происшествия не пострадал. В четверг в нашем офисе в Праге произошел пожар. Несмотря на то, что пожар был успешно потушен, один из этажей офиса теперь требует полного восстановления. Дальнейшие подробности происшествия еще выясняются.
Мы выражаем глубочайшую признательность за ваши вопросы и слова поддержки, которые мы получаем.
И никакая аномалия, даже " Выжигатель", не заставит нас свернуть с пути к нашей финальной цели. Нам уже пришлось столкнуться с более серьезными проблемами. Это нормально".
Недавно компания GSC Game World объявила о задержке выхода Stalker 2 до начала следующего года, и пока неясно, не приведет ли пожар в офисе к еще большей задержке. Однако, несмотря на все эти трудности и неудачи, сама игра по-прежнему выглядит как тот Сталкер, который мы знаем и любим. Главный редактор PCG UK Фил Сэвидж отметил, что короткая демонстрация игры на Gamescom "сумела вместить в себя все мрачные антиутопические ужасы, которые только может пожелать поклонник "Сталкера".
Ну зато теперь на релизе можно будет сказать "оптимизация ПК-версии сгорела в результате пожара, поэтому обновляйте свои ПК".
У других разработчиков такой привилегии нет.
Теперь можно сказать что исходник игры сгорел при атаке русских хакеров и игры не будет
А другим и привилегии не нужно было. Тодд взял и сказал лагает на 3090? Ну блин, обнови до 4090! Проблемы на 4090? Подожди 5090!
Гениальный мошенник и дальше компостирует мозги.
Наверное нужно быть действительно гениальным мошенником, чтобы в век цифровых технологий "выдумать" пожар.
чёрт я проорал когда так прочитал
а как же:
Такая двоякая фраза, что даже Говард на фоне геймплея сталкера выдохнул
эхх а где перенос на 2025
Ещё не вечер.
Перенос будет объявлен в 24 году. Скажут, уважаемые не лохи, мы старались-старались-старались, но пожар нанес сильный урон и мы не успеваем, плак-плак-плак простите и поймите надо перенести с уважением команда не обманщиком
Накопители с английской и украинской озвучкой к сожалению сгорели, поэтому игра выйдет только на русском.
Нафиг она нужна на русском? Пусть играют у себя, отбитая компания!
Плюс 5 лет к разработке
Сергей Григорович: "Делайте все, что хотите, но мы должны получить возможность перенести релиз и снова обратить на себя внимание"
Сотрудники:
Ну, а если серьезно, то странный весьма случай, что-то не припомню такое хорошее соблюдение техники безопасности у других компаний.
Фигово карма сработала
Во смешные )))
Опять русских будут обвинять.
белорусских
Игроков как бы это не интересует. Всех состояние серверов волнует
Я бы даже сказал а жаль