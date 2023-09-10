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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 1-й квартал 2024 г.
8.5 3 548 оценок

Сталкивалась и с худшим: Представители GSC Game World подтвердили, что пожар уничтожил только один этаж офиса

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Gruz_
Новости

Официальный представитель компании GSC Game World подтвердил информацию о пожаре, который произошел 7 сентября в пражском офисе разработчика Stalker 2, а также заявил, что в настоящее время ведется расследование инцидента.

По словам менеджером по развитию бизнеса GSC Ольгой Рыжко, в результате инцидента никто не пострадал, однако один из трех этажей, занимаемых компанией, получил серьезные повреждения и требует "полного восстановления".

К счастью, никто из сотрудников офиса и рабочих в результате пожара не пострадал, что не может не радовать, - говорится в сообщении чешскому изданию Vortex. Несмотря на то, что пожар был ликвидирован, один из этажей офиса требует капитального ремонта. Дальнейшие подробности инцидента пока выясняются, - добавила она.

Это подтвердил на официальном Discord-канале Stalker еще один сотрудник GSC Game World под ником Mol1t. В сообщении Mol1t говорится следующее:

Это правда. К счастью, никто из сотрудников и работников офиса в результате происшествия не пострадал. В четверг в нашем офисе в Праге произошел пожар. Несмотря на то, что пожар был успешно потушен, один из этажей офиса теперь требует полного восстановления. Дальнейшие подробности происшествия еще выясняются.

Мы выражаем глубочайшую признательность за ваши вопросы и слова поддержки, которые мы получаем.

И никакая аномалия, даже " Выжигатель", не заставит нас свернуть с пути к нашей финальной цели. Нам уже пришлось столкнуться с более серьезными проблемами. Это нормально".

Недавно компания GSC Game World объявила о задержке выхода Stalker 2 до начала следующего года, и пока неясно, не приведет ли пожар в офисе к еще большей задержке. Однако, несмотря на все эти трудности и неудачи, сама игра по-прежнему выглядит как тот Сталкер, который мы знаем и любим. Главный редактор PCG UK Фил Сэвидж отметил, что короткая демонстрация игры на Gamescom "сумела вместить в себя все мрачные антиутопические ужасы, которые только может пожелать поклонник "Сталкера".

2
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
warp 37

Ну зато теперь на релизе можно будет сказать "оптимизация ПК-версии сгорела в результате пожара, поэтому обновляйте свои ПК".

У других разработчиков такой привилегии нет.

15
Сунь хунь

Теперь можно сказать что исходник игры сгорел при атаке русских хакеров и игры не будет

6
AlexFullBeast

А другим и привилегии не нужно было. Тодд взял и сказал лагает на 3090? Ну блин, обнови до 4090! Проблемы на 4090? Подожди 5090!

0
Zelder_200
-1
wianewa

Гениальный мошенник и дальше компостирует мозги.

8
cch1cken

Наверное нужно быть действительно гениальным мошенником, чтобы в век цифровых технологий "выдумать" пожар.

0
-zotik-
фекальной цели

чёрт я проорал когда так прочитал

4
Freund Benno

а как же:

короткая демонстрация игры на Gamescom "сумела вместить в себя все мрачные антиутопические ужасы, которые только может пожелать поклонник "Сталкера".

Такая двоякая фраза, что даже Говард на фоне геймплея сталкера выдохнул

0
-zotik- Freund Benno
1
azusuguwa

эхх а где перенос на 2025

1
zatohka

Ещё не вечер.

1
sirGeronis

Перенос будет объявлен в 24 году. Скажут, уважаемые не лохи, мы старались-старались-старались, но пожар нанес сильный урон и мы не успеваем, плак-плак-плак простите и поймите надо перенести с уважением команда не обманщиком

3
Kollich

Накопители с английской и украинской озвучкой к сожалению сгорели, поэтому игра выйдет только на русском.

1
ugf16349

Нафиг она нужна на русском? Пусть играют у себя, отбитая компания!

0
Mihan_The_Man

Плюс 5 лет к разработке

1
TitanSteel

Сергей Григорович: "Делайте все, что хотите, но мы должны получить возможность перенести релиз и снова обратить на себя внимание"

Сотрудники:

Ну, а если серьезно, то странный весьма случай, что-то не припомню такое хорошее соблюдение техники безопасности у других компаний.

1
Его-р

Фигово карма сработала

0
askazanov

Во смешные )))

0
NarkoSky

Опять русских будут обвинять.

-1
oldhoudini

белорусских

0
Папел
К счастью, никто из сотрудников офиса и рабочих в результате пожара не пострадал, что не может не радовать

Игроков как бы это не интересует. Всех состояние серверов волнует

-3
Akorol

Я бы даже сказал а жаль

-2