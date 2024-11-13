Для STALKER: Call of Pripyat вышел мод, добавляющий кооператив

Команда xrMPE выпустила новый мод для STALKER: Call of Pripyat, который позволяет вам играть с другими в кооперативе.

В этом кооперативном дополнении для X-Ray Multiplayer Extension доступны все сюжетные и дополнительные задания. Более того, почти вся механика оригинальной игры адаптирована для нескольких игроков. В настоящее время мод поддерживает до четырёх игроков. Это полностью изменит ваш опыт игры в STALKER.

Загрузить его вы можете по этой ссылке.