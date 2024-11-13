Для STALKER: Call of Pripyat вышел мод, добавляющий кооператив

Команда xrMPE выпустила новый мод для STALKER: Call of Pripyat, который позволяет вам играть с другими в кооперативе.
В этом кооперативном дополнении для X-Ray Multiplayer Extension доступны все сюжетные и дополнительные задания. Более того, почти вся механика оригинальной игры адаптирована для нескольких игроков. В настоящее время мод поддерживает до четырёх игроков. Это полностью изменит ваш опыт игры в STALKER.
Загрузить его вы можете по этой ссылке.
А будет ли работать с модами аномали или гамма, а модет даже мёртвый город?)
Ну если ты ручками пойдешь адаптировать всю аномали на мультиплеерную базу, то конечно заработает.
Сборка Anomaly Together 1.0 (ванильная аномали). Тоже кооп добавили недавно.
так он там не играбельный. если в xrmpe зов припяти там рассинхрон небольшой есть, а в Anomaly Together он постоянный и жуткий, не говоря еще о нпс.
каким нужно быть наркоманом играть в игры 2009 года лол))
А вот и наркоманы минусят лол))
Я против таких грубых формулировок, но по сути - да, странно это. Игра хорошая, конечно. Но, блин, некромания какая-то.
Ты думаешь когда старое ,это как молоко которое может протухнуть?