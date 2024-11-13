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S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat 01.10.2009
Экшен, Ролевая, Выживание, Ужасы, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
9.3 17 078 оценок

Для STALKER: Call of Pripyat вышел мод, добавляющий кооператив

monk70
Новости

Команда xrMPE выпустила новый мод для STALKER: Call of Pripyat, который позволяет вам играть с другими в кооперативе.

В этом кооперативном дополнении для X-Ray Multiplayer Extension доступны все сюжетные и дополнительные задания. Более того, почти вся механика оригинальной игры адаптирована для нескольких игроков. В настоящее время мод поддерживает до четырёх игроков. Это полностью изменит ваш опыт игры в STALKER.

Загрузить его вы можете по этой ссылке.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Nell_0071

А будет ли работать с модами аномали или гамма, а модет даже мёртвый город?)

0
gadhi x aka

Ну если ты ручками пойдешь адаптировать всю аномали на мультиплеерную базу, то конечно заработает.

0
Zick211

Сборка Anomaly Together 1.0 (ванильная аномали). Тоже кооп добавили недавно.

1
gadhi x aka Zick211

так он там не играбельный. если в xrmpe зов припяти там рассинхрон небольшой есть, а в Anomaly Together он постоянный и жуткий, не говоря еще о нпс.

-2
Саня 21

каким нужно быть наркоманом играть в игры 2009 года лол))

-17
Саня 21

А вот и наркоманы минусят лол))

-5
saiditsme

Я против таких грубых формулировок, но по сути - да, странно это. Игра хорошая, конечно. Но, блин, некромания какая-то.

-5
Ольга Бузова

Ты думаешь когда старое ,это как молоко которое может протухнуть?

0