Моддеры сделали "новый S.T.A.L.K.E.R.": с новыми миссиями и крутой графикой

Прямой сиквел к S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля.

События S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти стремительно развиваются после того, как Стрелок разрушил проект «О-Сознание». Вместе с этим удалось открыть почти безопасную дорогу в самое сердце Зоны. Правительство не могло оставить это без внимания и решило отправить туда своих солдат, чтобы раз и навсегда подчинить себе эти земли, наполненные секретами и могущественными артефактами.

Игрокам необходимо взять на себя роль майора Александра Дегтярева, который должен заняться расследованием падений правительственных вертолётов на территории Зоны и попытаться разобраться в том, что там на самом деле происходит.

Данная часть получила новую систему усовершенствования оружия, новых монстров, обновлённую систему жизни окружающего мира, функцию сна и ожидания, совершенно новый интерфейс и многие другие нововведения.