Моддеры сделали "новый S.T.A.L.K.E.R.": с новыми миссиями и крутой графикой

Команда энтузиастов AP-PRO выпустила True Stalker — масштабную модификацию на базе усовершенствованного движка «S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти». Она добавляет в игру новую сюжетную линию, катсцены, 13 локаций (авторских и переработанных из оригинальной трилогии), улучшенный интерфейс и графику, а также саундтрек композитора Юрия Юдина. Скачать True Stalker можно по бесплатно с нашего сайта, где доступна быстрая загрузка через торрент.
Геймерам предстоит играть за Топора — сталкера, который решил отправиться за Кордон. Пользователям предложат выполнять задания, сражаться с противниками и исследовать окрестности. Все особенности модификации авторы продемонстрировали в релизном трейлере.
«S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти» — шутер от GSC Game World, выпущенный 2 октября 2009 года на PC. На данный момент он считается последней частью популярной серии. Релиз следующей игры во франшизе, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, намечен на 2024 год.
Сегодня попробовал. Блин они даже долбаную траву оптимизировали. А так мод вроде как крутой(прошёл мало) нет этой дебильной шизо хардкорности на лёгкой сложности(я очень надеюсь что и не будет) вынес собак ножиком, что очень круто так как живность с огнестрела это то ещё БДСМ, ещё хп восстановилось если он не хочет есть, пить и радиации не хапанул. И нет этой долбаной захламлённости всего и вся и фигни в духе купи сумку для патронов и прочей Х***ни. Озвучка, завязка вроде пока банальная, интерфейс сделан ближе к современным играм. Я рекомендую поставить запуск от админа у меня без него ничего не сохранялось.
Короче с учётом что я забиваю на многие моды по тем или иным причинам и вообще от части их на дух не переношу. Так как допустим сюжет вроде ок, играть интересно но обязательно найдётся чёт глобальное что всё испортит, в этот мод я пока что хочу прям играть, как буто новая часть вышла, а не просто мод. Он может стать "Хроники Миртаны" от мира сталкера, если всё пойдёт хорошо.
Тебе видимо точно не в моды на сталкера надо играть,потому что хардкорные элементы и делают геймплей интересным а зону действительно опасной и атмосферной,как вообще можно представить сталкер без радиации,это нонсенс,живность без проблем выносится с ружья или дробовиков.
Ну да, особенно нравится как в чела обойму выпускаешь, а он на ногах. Или в голову стреляешь, а ему пох. Вот если бы это модеры фиксили, было бы збс
Зато тебя с одного патрона самой убогой пуколки за километр выносят))
Во первых есть разные моды с различной моделью повреждений,во вторых это зависит от того из какого оружия ты стреляешь,каким типом патрона и в какую часть тела,какая броня на НПС,и в третьих опять же зависит от твоей брони и от артов.В сталкере одна из лучших в играх шутеных механик,каждое оружие стреляет по разному,имеет свою дальность выстрела,настильность и траекторию полёта пули.
Причём тут без радиации, ясень пень она там есть, как и аномалии полно (причём тут электро вообще хардкор какой то, либо тайминги у неё ужатые или что хз), я имею ввиду если у игрока нет отрицательных эффектов(забыл как называется на сленге) то ХП восстанавливается (эт на лёгкой на других хз)
Есть уровни сложности и легко должно быть хотя бы играбельно как в этом моде, а не как в основной массе где на всё это забивают.
Живность может и выносится, но пока ружьё достанешь, да и сама по себе она заточена убого под огнестрел(пёсили в особенности) ток кабаны с свиньями как их там, сталкеру бы вообще полноценный пак ближнего
Вот допустим в FarCry благодаря анимациям и прочим спокойно с огнестрела, тут как бы модеры не старались но они ну такое, плюс у них респавн частый.
Мне атмосферной и местами как опасной и криповой без всяких хордкорностей и прочей фигни, причём в модах именно шиза хардкор. Да и в чём проблема сделать как в этом моде, когда и не задроты смогут спокойно насладится сюжетным модом.
А вот и сталкер 2 подъехал, а вы говорили не выйдет
Эх, когда же там SGM 3.0
Мод конечно крутой, но вот интерфейс "переработанный" через одно место переработан. Полоска хп справа внизу, эффекты в противоположном углу у карты. Пока крутишь глазами откисаешь в пять сек, неужели нельзя было повесить эффекты у хп? Шрифт у предметов мельчайший. Новый инвентарь сначала отталкивает но потом привыкаешь. Недельку нужно подождать пока народ обкатает и ребята пару фиксов сделают а потом можно будет кайфовать.
У меня папаня ебашит в Сталкер с 2011 года, надо ему сказать. Думаю он будет рад))
Ну трейлер прикольный,по любому скачаю и попробую,только инвентарь и интерфейс как то не очень.
Смотрел прохождение Фладара на ютуб. Было круто. Советую глянуть)))
Наконец то.. дождались.
Спасибо.
Очередная мусорная васянка, аки всякие anomaly и прочий шлак