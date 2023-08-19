Модификация Ray of Hope на S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat будет использовать Unreal Engine 5 вместе с X-Ray Engine

«Ray of Hope» будет использовать движок Unreal Engine 5 совместно с X-Ray Engine! На решение усовершенствовать платформу для разработки повлиял факт того, что оригинальный движок S.T.A.L.K.E.R. уже слишком устарел, из-за чего у создателей постоянно возникали различные технические проблемы. Среди них однопоточная архитектура, негативно влияющая на оптимизацию, отсутствие многих современных технологий, а также сложный и неудобный интерфейс SDK, по сравнению с современными движками.
Сложно было и комплектовать команду новыми разработчиками, поскольку это требовало знаний инструментария X-Ray, а значит приходилось тратить дополнительное время на обучение и освоение платформы.
За все время разработки модмейкеры пробовали решать все эти проблемы: значительно улучшался существующий SDK, создавались собственные инструменты для решения различных задач (редактор диалогов, редактор заданий), состав команды всячески поощрялся за проделанную работу и прочее.
Однако острая необходимость в более мощном инструментарии, который смог бы сделать весь процесс разработки быстрее и удобнее за счет использования последних технологий индустрии, никуда не делась. Поэтому чуть больше года назад было принято решение интегрировать модифицированную версию движка X-Ray, используемую в проекте, с Unreal Engine. Один из членов команды создал небольшой рабочий прототип, чтобы проверить возможность взаимодействия двух платформ и работу основных механик. Прототип был признан успешным, и решение использовать Unreal Engine в дальнейшей разработке было окончательно принято.
На данный момент «Ray of Hope» работает на движке Unreal Engine 5 с использованием модифицированного X-Ray.
Разработчики отдельно подчеркивают, что это не является полноценным переходом на новый движок. Модмейкеры лишь используют некоторые возможности Unreal Engine, чтобы решить различные серьезные проблемы X-Ray.
В частности, Unreal Engine используется для системы рендеринга, а также для создания локации и различного связанного с ней контента. Технологии X-Ray задействуются, в основном, для игровой логики.
Использование игрового движка Unreal Engine дало проекту несколько важных преимуществ: разработка идет гораздо проще и быстрее за счет уже имеющегося опыта внутри команды и большого числа обучающих материалов в сети. Unreal Engine является одним из самых популярных игровых движков в мире, а значит, стало проще найти новых опытных разработчиков. За последний год команда пополнилась несколькими полезными новичками.
Движок имеет поддержку множества современных технологий игровой индустрии, а также улучшенную оптимизацию. За время работы на новой платформе авторы уже успели перенести и адаптировать многие основные механики проекта: пользовательский интерфейс, системы стрельбы, системы симуляции жизни, систему навигации искусственного интеллекта, система частиц, сетевое взаимодействие и прочее.
Между тем продолжается работа и в других направлениях проекта. Правится движок, в который добавляется необходимый функционал для оружейной системы, скриптов и общего геймплея, продолжается создание новых анимаций и оружия и ведется разработка новых игровых особенностей. Дорабатывается внутренний инструментарий для разработки. Начата работа над обновлением сетевой инфраструктуры веб-сервисов проекта.
Как признаются авторы, использование Unreal Engine сделало процесс разработки проще, быстрее и продуктивнее во многих аспектах. Вдобавок, некоторые члены команды работают в игровых студиях и в процессе своей деятельности получили практический опыт работы с данным движком.
Ранее разработчики, представили статью об оружии в Ray Of Hope.
Никогда не понимал этих модов на переход на новый движок, или когда прошлую часть делают на движке новой (привет Обливиону на движке Скайрима). Когда будет готова релизная версия с хотя бы работающим основным квестом, фанаты успеют умереть от старости
😄😄😄"...умереть от старости" и вправду смешно(это не сарказм). Ну а так, если и вправду посмотреть на все моды по сталкеру, то как то грустно становиться. Нормальных модов ОЧЕНЬ мало, почти что и нету. Я люблю сталкер, даже иногда запускаю, когда разнообразные новинки надоедают🙂, но чтобы целый мод пройти, это уж нет, на это у меня просто нервов не хватает)))). Поэтому с удовольствием смотрю прохождения и каждый раз убеждаюсь, что тот или иной мод я бы до конца так и не прошёл бы)))
7 лет идёт разработка..
разработка ? да они даже не начинали толком
А теперь по-новой считай.
Для них сейчас выиграшней будет отказаться от привязки к оригинальной игре, и делать как новую игру, а не модификацию. Да вообще и от привязки иконы сталкера тоже можно было бы, что бы найти себя издателя для официального релиза
Прикроют проект
Поддержку геймпада хоть добавят, раз решили осовременить игру?