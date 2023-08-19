Модификация Ray of Hope на S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat будет использовать Unreal Engine 5 вместе с X-Ray Engine

«Ray of Hope» будет использовать движок Unreal Engine 5 совместно с X-Ray Engine! На решение усовершенствовать платформу для разработки повлиял факт того, что оригинальный движок S.T.A.L.K.E.R. уже слишком устарел, из-за чего у создателей постоянно возникали различные технические проблемы. Среди них однопоточная архитектура, негативно влияющая на оптимизацию, отсутствие многих современных технологий, а также сложный и неудобный интерфейс SDK, по сравнению с современными движками.



Сложно было и комплектовать команду новыми разработчиками, поскольку это требовало знаний инструментария X-Ray, а значит приходилось тратить дополнительное время на обучение и освоение платформы.



За все время разработки модмейкеры пробовали решать все эти проблемы: значительно улучшался существующий SDK, создавались собственные инструменты для решения различных задач (редактор диалогов, редактор заданий), состав команды всячески поощрялся за проделанную работу и прочее.



Однако острая необходимость в более мощном инструментарии, который смог бы сделать весь процесс разработки быстрее и удобнее за счет использования последних технологий индустрии, никуда не делась. Поэтому чуть больше года назад было принято решение интегрировать модифицированную версию движка X-Ray, используемую в проекте, с Unreal Engine. Один из членов команды создал небольшой рабочий прототип, чтобы проверить возможность взаимодействия двух платформ и работу основных механик. Прототип был признан успешным, и решение использовать Unreal Engine в дальнейшей разработке было окончательно принято.

На данный момент «Ray of Hope» работает на движке Unreal Engine 5 с использованием модифицированного X-Ray.



Разработчики отдельно подчеркивают, что это не является полноценным переходом на новый движок. Модмейкеры лишь используют некоторые возможности Unreal Engine, чтобы решить различные серьезные проблемы X-Ray.



В частности, Unreal Engine используется для системы рендеринга, а также для создания локации и различного связанного с ней контента. Технологии X-Ray задействуются, в основном, для игровой логики.



Использование игрового движка Unreal Engine дало проекту несколько важных преимуществ: разработка идет гораздо проще и быстрее за счет уже имеющегося опыта внутри команды и большого числа обучающих материалов в сети. Unreal Engine является одним из самых популярных игровых движков в мире, а значит, стало проще найти новых опытных разработчиков. За последний год команда пополнилась несколькими полезными новичками.

Движок имеет поддержку множества современных технологий игровой индустрии, а также улучшенную оптимизацию. За время работы на новой платформе авторы уже успели перенести и адаптировать многие основные механики проекта: пользовательский интерфейс, системы стрельбы, системы симуляции жизни, систему навигации искусственного интеллекта, система частиц, сетевое взаимодействие и прочее.



Между тем продолжается работа и в других направлениях проекта. Правится движок, в который добавляется необходимый функционал для оружейной системы, скриптов и общего геймплея, продолжается создание новых анимаций и оружия и ведется разработка новых игровых особенностей. Дорабатывается внутренний инструментарий для разработки. Начата работа над обновлением сетевой инфраструктуры веб-сервисов проекта.



Как признаются авторы, использование Unreal Engine сделало процесс разработки проще, быстрее и продуктивнее во многих аспектах. Вдобавок, некоторые члены команды работают в игровых студиях и в процессе своей деятельности получили практический опыт работы с данным движком.

Ранее разработчики, представили статью об оружии в Ray Of Hope.