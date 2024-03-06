Больше никаких "Чики Брики", из консольного Сталкера вырезали озвучку

Сегодня на PS4 и Xbox One (и по обратной совместимости на PS5 и Xbox Series) официально вышел S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy
В состав трилогии входят Shadow of Chernobyl, Clear Sky и Call of Pripyat
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy обещают адаптированный под консоли интерфейс и управление, колесо выбора оружия, изменения в системе прицеливания и навигации по меню. Графический изменений нет, вдобавок из игры вырезали русскую озвучку, оставив сугубо русские субтитры
Больше никаких "я маслину поймал" или "чики брики и в дамки" и прочие известные цитаты из игры обладатели консольных версий не услышат
Баги оставили,русскую озвучку вырезали,графических улучшений или какого нового контента не добавили. Разрабы в своём репертуаре,я бы не удивился,вырежи они и русский текст,оставив только украинский.
Озвучка для показухи пропала, а сабы русские нужны: с СНГ-то бабки заработать охота
Одно и тоже,даже украинским игрокам привычнее играть с русской озвучкой.Украинские актёры озвучки всё же куда слабее будут.
Забавно, что на половине моментов нет интерфейса. Словно трейлер склеивали впопыхах из разных записей.
Причём, сами консольные интерфейсы не совпадают. Слева внизу 4 консольных слота экипировки есть только на кадрах из первой части, но они не показаны в кадрах из DLC.
Русскую озвучку делали всё те-же украинские актёры озвучки. Я подробно изучал каст. Тоже самое с первыми двумя частями Метро
Самое вероятное - это скрины не оригинальной игры,а мода,ибо модеры в оличии от разрабов графику улучшили.А интерфейс убрали там,где он тоже изменён и палевно.
Вот это фейл. Конечно, я не против играть на украинском (проходил S.T.A.L.K.E.R. и Metro на русском и украинском), но вырезать русскую озвучку, когда она уже была - это уже треш.
Может с актерами озвучки договорились когда-то только на обычные версии. Из GTA, например, тоже музыку убирали, так как заканчивался срок.
В дурдоме день открытых сортиров, вот что бывает когда будущих руководителей проектов нянечки в детских садах бросают головой об унитазы..
ну тогда и сабы уж убрали, порваться, так максимально надо. Показательная клоунада, даже фрогвары выпилив полностью русский из новых проектов при возврате синкинг сити с новым допником русский оставили
Я пробовал на геймпаде через xpadder в Сталкера играть, та ещё дичь.Так тут, получается, реакцию ботов притормозить надо и добавить автоприцел.Да ещё всё это "добро" без модов.Зачем?🤦
Уже есть геймплейные видео по ней, судя по всему помощь в прицеливании есть, как и во всех шутерах на конослях, кстати я играл в сталкер на steam deck, с гироскопом в принципе удобно, я даже прошел, а вот без него анрил..
Жаль, что так.Без неё опыт будет явно неполноценным.
Не будет всех этих "не шелести особо", "проходи, не задерживайся", "да-да?", и тому подобного.А вот бандиты, вроде как, и в украинской озвучке говорят на русском, но могу и ошибаться.
Любитель Тома Арайя?
Просто один из любимых персонажей в Guilty Gear.
Но и одноимённую группу когда-то слушал)
Их политика мне ясна, пускай теряют деньги, но чтоб вырезать легендарную озвучку, это лишнее.
Можешь послушать инглиш озвучку, где понаделали ломанных акцентов. Да и вряд ли многие захотят играть на Украинском. Фразы из Сталкера у нас запомнились за счёт русской озвучки и тамошней игры актёров
Думаю, что озвучку убрали из-за того, что с актерами когда-то договорились только на обычные версии для ПК.
Ясна помойка стала на свалку
Прикол в том что в украинской озвучке большинство фраз оставили от русской, какое-то время играл на ней для разнообразия, все фразы в бою "чики брики и в дамки", "оружие убрал" все на русском (даже в английской версии) единственное что я там нашел на украинском это голос в баре, сидорович, зов монолита и еще пару приколов, но это не критично..
ну да,там вообще мало что озвучили по сути.
Вырезать русскую озвучку из сталкера, это то же самое что вырезать артефакты из него. Это половина атмосферы игры! Жалкие люди..
Так и не понял . Всем не по....,..бать. Истерика)))