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S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy 06.03.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.2 5 оценок

Больше никаких "Чики Брики", из консольного Сталкера вырезали озвучку

Алекс470

Сегодня на PS4 и Xbox One (и по обратной совместимости на PS5 и Xbox Series) официально вышел S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy

В состав трилогии входят Shadow of Chernobyl, Clear Sky и Call of Pripyat

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy обещают адаптированный под консоли интерфейс и управление, колесо выбора оружия, изменения в системе прицеливания и навигации по меню. Графический изменений нет, вдобавок из игры вырезали русскую озвучку, оставив сугубо русские субтитры

Больше никаких "я маслину поймал" или "чики брики и в дамки" и прочие известные цитаты из игры обладатели консольных версий не услышат

-25
26
Комментарии: 26
Ваш комментарий
samosan

Баги оставили,русскую озвучку вырезали,графических улучшений или какого нового контента не добавили. Разрабы в своём репертуаре,я бы не удивился,вырежи они и русский текст,оставив только украинский.

14
lowkek

Озвучка для показухи пропала, а сабы русские нужны: с СНГ-то бабки заработать охота

-1
samosan lowkek

Одно и тоже,даже украинским игрокам привычнее играть с русской озвучкой.Украинские актёры озвучки всё же куда слабее будут.

-2
Danny Lamb

Забавно, что на половине моментов нет интерфейса. Словно трейлер склеивали впопыхах из разных записей.

Причём, сами консольные интерфейсы не совпадают. Слева внизу 4 консольных слота экипировки есть только на кадрах из первой части, но они не показаны в кадрах из DLC.

0
Алекс470 samosan

Русскую озвучку делали всё те-же украинские актёры озвучки. Я подробно изучал каст. Тоже самое с первыми двумя частями Метро

7
samosan Danny Lamb

Самое вероятное - это скрины не оригинальной игры,а мода,ибо модеры в оличии от разрабов графику улучшили.А интерфейс убрали там,где он тоже изменён и палевно.

1
warp 37

Вот это фейл. Конечно, я не против играть на украинском (проходил S.T.A.L.K.E.R. и Metro на русском и украинском), но вырезать русскую озвучку, когда она уже была - это уже треш.

10
ZAUSA

Может с актерами озвучки договорились когда-то только на обычные версии. Из GTA, например, тоже музыку убирали, так как заканчивался срок.

0
Петр Стрельцов

В дурдоме день открытых сортиров, вот что бывает когда будущих руководителей проектов нянечки в детских садах бросают головой об унитазы..

4
GraF68ru

ну тогда и сабы уж убрали, порваться, так максимально надо. Показательная клоунада, даже фрогвары выпилив полностью русский из новых проектов при возврате синкинг сити с новым допником русский оставили

3
Denis Kyokushin

Я пробовал на геймпаде через xpadder в Сталкера играть, та ещё дичь.Так тут, получается, реакцию ботов притормозить надо и добавить автоприцел.Да ещё всё это "добро" без модов.Зачем?🤦

0
BelligerentDmitri

Уже есть геймплейные видео по ней, судя по всему помощь в прицеливании есть, как и во всех шутерах на конослях, кстати я играл в сталкер на steam deck, с гироскопом в принципе удобно, я даже прошел, а вот без него анрил..

0
Slayer1993

Жаль, что так.Без неё опыт будет явно неполноценным.

0
Комментарий удален
Slayer1993 Sаturnus

Не будет всех этих "не шелести особо", "проходи, не задерживайся", "да-да?", и тому подобного.А вот бандиты, вроде как, и в украинской озвучке говорят на русском, но могу и ошибаться.

0
Sаturnus Slayer1993

Любитель Тома Арайя?

0
Slayer1993 Sаturnus

Просто один из любимых персонажей в Guilty Gear.
Но и одноимённую группу когда-то слушал)

0
Mergel

Их политика мне ясна, пускай теряют деньги, но чтоб вырезать легендарную озвучку, это лишнее.

0
Комментарий удален
Алекс470

Можешь послушать инглиш озвучку, где понаделали ломанных акцентов. Да и вряд ли многие захотят играть на Украинском. Фразы из Сталкера у нас запомнились за счёт русской озвучки и тамошней игры актёров

-1
ZAUSA

Думаю, что озвучку убрали из-за того, что с актерами когда-то договорились только на обычные версии для ПК.

0
Анна Кранцове

Ясна помойка стала на свалку

0
BelligerentDmitri

Прикол в том что в украинской озвучке большинство фраз оставили от русской, какое-то время играл на ней для разнообразия, все фразы в бою "чики брики и в дамки", "оружие убрал" все на русском (даже в английской версии) единственное что я там нашел на украинском это голос в баре, сидорович, зов монолита и еще пару приколов, но это не критично..

-1
ANKILOZAVR

ну да,там вообще мало что озвучили по сути.

0
xion76

Вырезать русскую озвучку из сталкера, это то же самое что вырезать артефакты из него. Это половина атмосферы игры! Жалкие люди..

-1
UnwaveringBernice

Так и не понял . Всем не по....,..бать. Истерика)))

-3