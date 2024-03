Больше никаких "Чики Брики", из консольного Сталкера вырезали озвучку

Сегодня на PS4 и Xbox One (и по обратной совместимости на PS5 и Xbox Series) официально вышел S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy

В состав трилогии входят Shadow of Chernobyl, Clear Sky и Call of Pripyat

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy обещают адаптированный под консоли интерфейс и управление, колесо выбора оружия, изменения в системе прицеливания и навигации по меню. Графический изменений нет, вдобавок из игры вырезали русскую озвучку, оставив сугубо русские субтитры

Больше никаких "я маслину поймал" или "чики брики и в дамки" и прочие известные цитаты из игры обладатели консольных версий не услышат